Trečia koalicijos dėlionės diena: Tomaszewskis pakomentavo, ką kalbėjo už uždarų durų

Dar viena derybų dėl koalicijos formavimo diena. Nuo pat ankstyvo ryto rinkosi „valstiečiai“ su „Nemuno aušra“, sėdo prie bendro stalo.
Vakar „valstiečiai“ savo taryboje nusprendė, kad reikia tęsti tolesnes diskusijas ir galbūt pavyks atrasti šviesą tunelio gale. Pirmiausiai dėl programinių dalykų, tačiau, TV3 žiniomis, nemažai ginčų ir pageidavimų „valstiečiai“ turi ministerijų klausimu.
Ir prabėgo dvi valandos, tačiau apie derybų rezultatus vis dar nebuvo nieko negirdėti. Kai kurie neatlaikę įtampos išėjo į lauką parūkyti. Kiti į derybas atvyko, mat pritrūko skaičių, nes „valstiečių“ pageidavimai aprėpia, TV3 žiniomis, didesnes biudžeto išlaidas.
Kiti tiesiog išskuodė pro duris, kai, TV3 žiniomis, prie bendro derybų stalo atsirado pasiūlymų teisingumo ministeriją perduoti ne Ignui Vėgėlei, o lenkų rinkimų akcijai.
Derybas išblaškė auto įvykis
Tačiau nesėkmės nesibaigė, I. Vėgėlės laukė nemaloni staigmena – į jo prabangų, daugiau nei 70 tūkstančių eurų kainuojantį „Jaguar“, įvažiavo „Bolt drive“ automobilis.
„Apsidaužymai čia, kaip derybose, panašiai. Juolab čia ne apsidaužymas, o šlifavimas. Kaip derybose“, – juokavo I. Vėgėlė.
„Bolt drive“ automobilis nubraukė Vėgėlės „Jaguar“ bamperį, negana to, užblokavo ir išvažiavimą.
O socdemų būstinėje derybos tęsėsi jau trečią valandą, kai socdemai, „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“ neranda bendros kalbos. Įtampos, panašu, neatlaikė ir lenkų rinkimų akcijos pirmininkas Waldemaras Tomaszewskis.
Visgi sustojo pakomentuoti, kas gi vyko už uždarų durų.
„Dėl mūsų nėra didelių problemų, mes pasiūlėme keletą punktų į Vyriausybės programą ir mūsų punktams buvo pritarta“, – teigė W. Tomaszewskis.
„Mūsų veiduose didelių šypsenų nematote“
Ir štai bėgant ketvirtai derybų valandai galimi koalicijos partneriai pravėrė derybų kambario duris. Ir, panašu, ne visi koalicijos partneriai buvo patenkinti derybų rezultatu.
„Kai kurie pasiūlymai turi finansinę išraišką išlaidų prasme. Kai kurie punktai – vertybiniai, požiūrio“, – komentavo laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
„Derybas mes vertiname kiekvienas iš savo požiūrio taško. Sako, būna geros derybos, kai visi lieka nelaimingi. Ir, turbūt, yra, kam atrodo, kad labai geros buvo tos derybos. Mūsų veiduose didelių šypsenų nematote po derybų išeinant, reiškia, nesame labai laimingi“, – sakė LVŽS lyderis A. Veryga.
A. Veryga dabar derybų rezultatas aptars su partijos taryba.
