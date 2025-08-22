TV3 Žinių užfiksuoti vaizdai: štai, kas atsitiko Igno Vėgėlės automobiliui

Apie tai pirminę informaciją pateikė portalas Lrytas.
Derybas dėl koalicijos sutrikdė incidentas: Vėgėlė išbėgo aiškintis dėl apgadinto automobilio(7 nuotr.)
Per derybas I.Vėgėlė gavo žinią, kad automobilių aikštelėje apgadintas jo automobilis.
Iki jo nubėgęs I.Vėgėlė kurį laiką aiškinosi su pažeidėja, o netrukus sugrįžo atgal.
TV3 Žinių operatoriaus užfiksuotose vaizdo įrašo kadruose – momentas, kai I. Vėgėlė pamatė, kokią žalą padarė jo automobiliui.
