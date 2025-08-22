Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

TV3 Žinių užfiksuoti vaizdai: štai, kas atsitiko Igno Vėgėlės automobiliui

atnaujinta 14:29 val.
2025-08-22 13:14
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-08-22 13:14

Penktadienį parlamentaras Ignas Vėgėlė vėluodamas atskubėjo į Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinę, kur prasidėjo dar vienas derybų dėl valdančiosios koalicijos etapas, o netrukus buvo priverstas išbėgti lauk.

Derybas dėl koalicijos sutrikdė incidentas: Vėgėlė išbėgo aiškintis dėl apgadinto automobilio (nuotr. TV3)
7

Penktadienį parlamentaras Ignas Vėgėlė vėluodamas atskubėjo į Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinę, kur prasidėjo dar vienas derybų dėl valdančiosios koalicijos etapas, o netrukus buvo priverstas išbėgti lauk.

33

Apie tai pirminę informaciją pateikė portalas Lrytas.

Derybas dėl koalicijos sutrikdė incidentas: Vėgėlė išbėgo aiškintis dėl apgadinto automobilio
FOTOGALERIJA. Derybas dėl koalicijos sutrikdė incidentas: Vėgėlė išbėgo aiškintis dėl apgadinto automobilio

Per derybas I.Vėgėlė gavo žinią, kad automobilių aikštelėje apgadintas jo automobilis.

Iki jo nubėgęs I.Vėgėlė kurį laiką aiškinosi su pažeidėja, o netrukus sugrįžo atgal.

TV3 Žinių operatoriaus užfiksuotose vaizdo įrašo kadruose – momentas, kai I. Vėgėlė pamatė, kokią žalą padarė jo automobiliui.

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Matyt
Matyt
2025-08-22 13:44
konservų pakalikas, visur matantis tik kacapus.Bet net nežinai, kad Kasčiūno žmonelė 13 metų dirbo KGBisto firmoje, kuri rusams tiekė karunes dalis
Atsakyti
Pilietis
Pilietis
2025-08-22 14:25
viskas suplanuota kad tik kuo daugiau sumaisties ir haoso seime ir nevyktu darbas kolaborantam paranku
Atsakyti
Žino
Žino
2025-08-22 13:50
Tik jo konservuotos smegenėlės tai priima kaip gėrį
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (33)
