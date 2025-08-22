Ukrainos žiniasklaidoje – aštrūs kirčiai Lietuvai: pakraupo dėl koalicijos, suabejojo lietuvių parama ukrainiečiams

Straipsnyje Lenkų rinkimų akcija vadinama prorusiška, o „Nemuno Aušra“ vadinama populistine ir priešiška Ukrainai.
„Tai atvirai populistinė partija, kurios lyderis Remigijus Žemaitaitis buvo tiriamas dėl antisemitinių pareiškimų. Anksčiau jis taip pat yra paskleidęs antiukrainietiškų pareiškimų, pasisakydamas už paramos Kyjivui mažinimą“, – rašoma tekste.
Kritikuoja sprendimus dėl „Nemuno Aušros“
Portalas pastebi, kad „Nemuno Aušrą“ lydi skandalai, todėl koalicijos perkrovimą įvardija kaip progą partijos atsikratyti.
„Juolab kad, kaip manoma, pakviesti juos į koaliciją buvo asmeninė buvusio premjero iniciatyva. Atitinkamai, jo įpėdiniams visai nebūtina laikytis šio aljanso“, – pastebima tekste.
Straipsnyje taip pat aptariami kiti momentai Lietuvos koalicijos derybose.
„Yra didelė tikimybė, kad į naują koaliciją įeis atvirai prorusiška partija, kurios atstovai ragino panaikinti sankcijas Rusijai ir Baltarusijai. Ir netgi – bombarduoti Kyjivą.
Kaip tai galėjo atsitikti? Ar kyla grėsmė Vilniaus paramai Ukrainai?“ – klausiama tekste.
Tęsiantis valdančiosios koalicijos dėlionei, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga vieną iš jiems siūlomų ministrų portfelių ketina atiduoti Lietuvos lenkų rinkimų akcijai, remdamasis šaltiniais skelbia portalas lrt.lt.
„Problema ta, kad „Lenkų rinkimų akcija“ yra labiausiai prorusiška politinė jėga Lietuvoje. Pavyzdžiui, jos lyderis Waldemaras Tomaszewskis (dabar – Europos Parlamento narys) ne kartą buvo pastebėtas su Georgijaus juostele, skelbė pareiškimus Putino naudai, tarp jų – pateisindamas Krymo aneksiją. Ir, žinoma, pasisako už sankcijų Rusijai sušvelninimą ir visišką sankcijų Baltarusijai panaikinimą.
Dar toliau nuėjo jo partijos kolega Zbignevas Jedynskis, kuris 2014 m. net paragino NATO bombarduoti Kyivą, kad Ukraina taptų paklusnesnė Rusijos reikalavimams“, – pastebi ukrainiečiai.
Straipsnis yra ilgas, jame aprašomi Lietuvos socialdemokratų partijos lyderį ir buvusį premjerą Gintautą Palucką lydėję skandalai, naujo premjero paieškos, koalicijos formavimas.
Atkreipiamas dėmesys, kad LSDP siūlydama Ingos Ruginienės kandidatūrą turėjo nuraminti skandalus, tačiau netrukus pasirodė informacija apie jos vizitus Rusijoje. Taip pat aprašomi I. Ruginienės vyro verslo nuotykiai.
„Aš palaikau Ukrainą jos kovoje iki pat pergalės. Kitaip negali būti“, – leidinyje cituojama I. Ruginienė.
„Tačiau su tokia koalicija įgyvendinti šį pažadą bus nelengva. Ypač esant įšaldytoms karinėms operacijoms ir prasidėjusioms taikos deryboms“, – pastebi portalas.
Tekste taip pat aprašomi protestai, organizuojami Lietuvoje.
Ruginienė sulaukė klausimų dėl potencialių koalicijos partnerių: antisemitizmas man nėra priimtinas
Su Seimo konservatorių frakcija ketvirtadienį susitikusi kandidatė į premjeres I. Ruginienė sulaukė klausimų dėl galimų koalicijos partnerių. Politikams teiraujantis, kaip ji vertina Konstitucinio Teismo sprendimą dėl „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio, I. Ruginienė akcentuoja, kad antisemitizmas jai nepriimtinas. Be to, socialdemokratė patikino neigiamai vertinanti ir Georgijaus juostelę, kurią ne kartą buvo įsisegęs Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) lyderis Waldemaras Tomaszewskis.
„Antisemitizmas man nepriimtinas. Nepriimtini ir kiti dalykai: jokios diskriminacijos formos, įžeidimai, aš esu už pagarbą ir, man atrodo, kad savo gyvenime ir profesinėje veikloje. Tą visada deklaravau ir taip bus ateityje“, – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos posėdyje kalbėjo I. Ruginienė.
Taip ji atsakė į ekspremjerės Ingridos Šimonytės klausimą dėl pernai balandį priimto Konstitucinio Teismo sprendimo, kad R. Žemaitaitis antisemitiniais pasisakymais sulaužė Seimo nario priesaiką.
„Jūs įvardinote Žemaitaitį kaip kažkokią nuomonių įvairovę (…) Ar tai, kas yra baudžiama pagal mūsų Baudžiamąjį Kodeksą, jums yra nuomonių įvairovė?“ – teiravosi I. Šimonytė.
Visgi, sulaukusi konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno klausimo, ar nebuvo kitų variantų dėl galimų koalicijos partnerių, kandidatė į Vyriausybės vadoves patikino, kad socialdemokratai gali rinktis iš trijų partijų.
„Suprantu, kad geriausias, jūsų požiūriu, variantas būtų socialdemokratai ir konservatoriai. Dėlionės yra kitokios ir partneriai yra tokie, kokie yra. Jeigu kalbame apie tam tikrus tikslus, mūsų programą ir požiūrį į darbus, tai tų partnerių pasirinkimas yra iš trijų“, – kalbėjo ji.
Tikino, kad Georgijaus juostelė jai nieko nereiškia
Konservatorių frakcijoje apsilankiusi I. Ruginienė taip pat sulaukė klausimų ir apie galimybę dirbti koalicijoje su Waldemaro Tomaszewskio vadovaujamos Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovais. Kandidatės buvo teirautasi, kaip ji vertina Georgijaus juostelę, kurią ne kartą buvo įsisegęs šios partijos lyderis.
Tačiau I. Ruginienė pabrėžė Georgijaus juostelės nevertinanti niekaip ir pabrėžė nežadanti palaikyti jokių šiltesnių santykių su Rusija.
„Niekaip nevertinu nei juostelės, nei kada laikiau tą dalyką kažkokia tai vertybe. Jokių kažkokių šiltesnių ar geresnių santykių su Rusija nežadu palaikyti ir niekada to nežadėjau. Sankcijas vertinau teigiamai ir, manau, kad mes pasirengę tas sankcijas dar labiau plėsti ir (eiti – ELTA) koja kojon su Europos sankcijų paketų“, – sakė I. Ruginienė.
Kandidatė akcentavo, kad jos gyvenime šis Rusijoje naudojamas simbolis nieko nereiškia.
„Mano gyvenime nei ta juostelė yra, nei aš kažkada ją turėjau. Tai jeigu jūs bandote pritempti mane prie tam tikrų etikečių, tai aš galiu jums aiškiai pasakyti, kad mano vertybės lieka čia, Lietuvoje. Aš čia gimiau ir dirbsiu vardan Lietuvos gerovės. Ir kitaip nebus“, – teigė I. Ruginienė.
„Labai tikiuosi, kad mes dažniau matysime (...) trispalvę įsegtą, bet ne Georgijaus juostelę“, – pridūrė ji.
Visgi ši I. Ruginienės išsakyta pozicija sulaukė konservatorių lyderio L. Kasčiūno reakcijos. Politikas nusistebėjo, kaip rusiško imperializmo simbolis kandidatei gali nieko nereikšti.
„(Tai turėtų reikšti – ELTA) rusišką imperalizmą, kruviną karą prieš Ukrainą ir visą kitą, dėl ko ji įtraukta į Baudžiamąjį kodeksą. Tai, miela kandidate, toks turėtų turbūt būti žmogaus, pretenduojančio į vieno iš valstybės vadovų (postą – ELTA) atsakymas. Tai yra blogio simbolis, tai yra simbolis, kuris naikina ukrainiečių tautos valstybingumą ir laisvę“, – pabrėžė jis.
Į šią TS-LKD pirmininko pastabą I. Ruginienė sureagavo lakoniškai.
„Visiškai sutinku ir pritariu“, – tepasakė ji.
ELTA primena, kad ketvirtadienį neeilinės Seimo sesijos posėdyje parlamentui buvo pristatyta I. Ruginienės kandidatūra į premjeres.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
Kaip skelbta anksčiau, po trečiadienį vykusio trišalio susitikimo, socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovai su partiečiais toliau aptarinėja derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos.
Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
