Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Mėgėjai

„Velomaratonas“ jau šį sekmadienį – kokios pramogos laukia dalyvių?

2025-08-22 11:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 11:44

„Velomaratonas“ užpildys Vilniaus gatves dviračių entuziastais jau šį sekmadienį. 16-ąjį kartą didžiausioje Baltijos šalyse dviračių fiestoje jėgas išbandys beveik 10 tūkstančių dalyvių. Profesionalai, vaikai, mėgėjai, riedės ne tik dviračiais, bet ir paspirtukais, riedlentėmis ir riedučiais. Šiemet varžybose užsiregistravo rekordinis kiekis sportininkų.

Velomaratonas | E.Kniežausko nuotr.

„Velomaratonas“ užpildys Vilniaus gatves dviračių entuziastais jau šį sekmadienį. 16-ąjį kartą didžiausioje Baltijos šalyse dviračių fiestoje jėgas išbandys beveik 10 tūkstančių dalyvių. Profesionalai, vaikai, mėgėjai, riedės ne tik dviračiais, bet ir paspirtukais, riedlentėmis ir riedučiais. Šiemet varžybose užsiregistravo rekordinis kiekis sportininkų.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tradiciškai „Velomaratono“ metu startuoja net 5 važiavimai: „Sport“ ir „Semi-Sport“, „uhealth mėgėjai“, „Wellkid vaikai“, „Riedučių, paspirtukų, riedlenčių“. Mėgėjai varžysis ne tik trasoje, bet ir kūrybiškumo varžybose, originaliausi dalyviai pretenduos laimėti stilingiuasiojo titulą bei prizus. „Velomaratono“ miestelyje dalyvių lauks pramogos, edukacinės veiklos, partnerių interakcijos ir įspūdingas dviračių akrobatų pasirodymas.

REKLAMA
REKLAMA

Užsukus į pirmosios pagalbos palapinę bus galimybė ne tik atsigaivinti vandeniu, bet ir išmokti pirmosios pagalbos įgūdžių.

REKLAMA

„Greentrials" dviračių akrobatų šou

Sekmadienio popietę, 15:45 val. priešais M. Mažvydo bibliotekos laiptus pasirodys iš Latvijos atvykę „Greentrials" dviračių akrobatai. Įspūdingus triukus atliekantys dviratininkai pristatys savo populiariausią programą „Greentrials Bike Tour“. Pasirodymo metu žiūrovus stebins kvapą gniaužiantys triukai – įspūdingi „Biketrial“, „BMX Flatland“ ir „BMX Freestyle“ numeriai specialiai renginiui įrengtame riedlenčių parke. Žiūrovai išvys ne tik neįtikėtino aukščio šuolius ant rampų, bet ir šuolius per žmones!

REKLAMA
REKLAMA

Policijos palapinėje – eismo saugumas ir viktorina

Policijos palapinėje „Velomaratono“ dalyviai galės pabendrauti su policijos pareigūnais ir gauti aktualią informaciją apie saugų dviratininkų elgesį kelyje. Pareigūnai patars kaip išvengti nelaimių keliaujant dviračiu, organizuos saugaus eismo viktoriną, atliks dviratininko šalmo efektyvumo eksperimentą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dronatonas – už Ukrainos ištvermę

Blue/Yellow DRONATONO palapinėje visi norintys bus kviečiami minti dviratį, generuoti elektros energiją ir varžytis, kam pavyks per 3 minutes įkrauti FPV droną ilgiausiam skrydžiui. Už paramą DRONATONUI, rėmėjų laukia dovanos – speciali akcijos atributika ir kvietimas tapti DRONATONO ambasadoriais. DRONATONO tikslas - 1 mln. Eur. dronams, kurie iš esmės keičia situaciją Ukrainos fronte.

REKLAMA

„Velomaratono 2025“ trasa

„Velomaratono 2025“ dalyviai grupėmis startuos Nepriklausomybės aikštėje ir važiuos Gedimino prospektu (nuo Lietuvos Respublikos Seimo rūmų) Šventaragio, T. Vrublevskio, Arsenalo, T. Kosciuškos gatvėmis, privažiavus iki transporto žiedo apsisukti ir važiuoti tomis pačiomis gatvėmis atgal per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žvejų, Upės, Vytauto ir A. Mickevičiaus gatvėmis, per Žvėryno tiltą, A. Goštauto gatve iki Baltojo tilto ir atgal A. Goštauto gatve, Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės.

REKLAMA

Eismo ribojimai Velomaratono metu Vilniuje

Rugpjūčio 24 d. 4.30–19.00 val. bus ribojamas eismas centrinėje miesto dalyje ir draudžiama statyti transporto priemones visoje dviračių maratono trasoje.

Papildomai nuo rugpjūčio 23 d. 9 val. iki rugpjūčio 24 d. 22 val. bus ribojamas transporto priemonių eismas Gedimino prospekto dalyje nuo A. Goštauto gatvės iki Gynėjų gatvės.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nuo rugpjūčio 23 d. 18 val. iki rugpjūčio 24 d. 22 val. bus ribojamas transporto priemonių eismas A. Mickevičiaus gatvės dalyje nuo A. Goštauto iki Vytauto gatvės.

Bus galima įvažiuoti į miesto centrą

Trasa suplanuota taip, kad miesto gyventojai ir svečiai patirtų kuo mažiau nepatogumų, todėl net ir renginio metu bus galima įvažiuoti į miesto centrą ir judėti jame. Įvažiavimas į centrinę miesto dalį bus galimas per Geležinio Vilko ir A. Goštauto gatves, o išvažiavimas per Lukiškių g.

Dviračių bendraminčiai „Velomaratone“ susitinka jau rugpjūčio 24 d. Sporto projektas bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų