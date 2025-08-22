„Velomaratonas“ jau šį sekmadienį – kokios pramogos laukia dalyvių?

Tradiciškai „Velomaratono“ metu startuoja net 5 važiavimai: „Sport“ ir „Semi-Sport“, „uhealth mėgėjai“, „Wellkid vaikai“, „Riedučių, paspirtukų, riedlenčių“. Mėgėjai varžysis ne tik trasoje, bet ir kūrybiškumo varžybose, originaliausi dalyviai pretenduos laimėti stilingiuasiojo titulą bei prizus. „Velomaratono“ miestelyje dalyvių lauks pramogos, edukacinės veiklos, partnerių interakcijos ir įspūdingas dviračių akrobatų pasirodymas.
Užsukus į pirmosios pagalbos palapinę bus galimybė ne tik atsigaivinti vandeniu, bet ir išmokti pirmosios pagalbos įgūdžių.
„Greentrials" dviračių akrobatų šou
Sekmadienio popietę, 15:45 val. priešais M. Mažvydo bibliotekos laiptus pasirodys iš Latvijos atvykę „Greentrials" dviračių akrobatai. Įspūdingus triukus atliekantys dviratininkai pristatys savo populiariausią programą „Greentrials Bike Tour“. Pasirodymo metu žiūrovus stebins kvapą gniaužiantys triukai – įspūdingi „Biketrial“, „BMX Flatland“ ir „BMX Freestyle“ numeriai specialiai renginiui įrengtame riedlenčių parke. Žiūrovai išvys ne tik neįtikėtino aukščio šuolius ant rampų, bet ir šuolius per žmones!
Policijos palapinėje – eismo saugumas ir viktorina
Policijos palapinėje „Velomaratono“ dalyviai galės pabendrauti su policijos pareigūnais ir gauti aktualią informaciją apie saugų dviratininkų elgesį kelyje. Pareigūnai patars kaip išvengti nelaimių keliaujant dviračiu, organizuos saugaus eismo viktoriną, atliks dviratininko šalmo efektyvumo eksperimentą.
Dronatonas – už Ukrainos ištvermę
Blue/Yellow DRONATONO palapinėje visi norintys bus kviečiami minti dviratį, generuoti elektros energiją ir varžytis, kam pavyks per 3 minutes įkrauti FPV droną ilgiausiam skrydžiui. Už paramą DRONATONUI, rėmėjų laukia dovanos – speciali akcijos atributika ir kvietimas tapti DRONATONO ambasadoriais. DRONATONO tikslas - 1 mln. Eur. dronams, kurie iš esmės keičia situaciją Ukrainos fronte.
„Velomaratono 2025“ trasa
„Velomaratono 2025“ dalyviai grupėmis startuos Nepriklausomybės aikštėje ir važiuos Gedimino prospektu (nuo Lietuvos Respublikos Seimo rūmų) Šventaragio, T. Vrublevskio, Arsenalo, T. Kosciuškos gatvėmis, privažiavus iki transporto žiedo apsisukti ir važiuoti tomis pačiomis gatvėmis atgal per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žvejų, Upės, Vytauto ir A. Mickevičiaus gatvėmis, per Žvėryno tiltą, A. Goštauto gatve iki Baltojo tilto ir atgal A. Goštauto gatve, Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės.
Eismo ribojimai Velomaratono metu Vilniuje
Rugpjūčio 24 d. 4.30–19.00 val. bus ribojamas eismas centrinėje miesto dalyje ir draudžiama statyti transporto priemones visoje dviračių maratono trasoje.
Papildomai nuo rugpjūčio 23 d. 9 val. iki rugpjūčio 24 d. 22 val. bus ribojamas transporto priemonių eismas Gedimino prospekto dalyje nuo A. Goštauto gatvės iki Gynėjų gatvės.
Nuo rugpjūčio 23 d. 18 val. iki rugpjūčio 24 d. 22 val. bus ribojamas transporto priemonių eismas A. Mickevičiaus gatvės dalyje nuo A. Goštauto iki Vytauto gatvės.
Bus galima įvažiuoti į miesto centrą
Trasa suplanuota taip, kad miesto gyventojai ir svečiai patirtų kuo mažiau nepatogumų, todėl net ir renginio metu bus galima įvažiuoti į miesto centrą ir judėti jame. Įvažiavimas į centrinę miesto dalį bus galimas per Geležinio Vilko ir A. Goštauto gatves, o išvažiavimas per Lukiškių g.
Dviračių bendraminčiai „Velomaratone“ susitinka jau rugpjūčio 24 d. Sporto projektas bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.
