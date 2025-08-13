„Velomaratonas “ jau rugpjūčio 24 d. – kur bus eismo ribojimų?

„Velomaratono 2025“ trasa
„Velomaratono 2025“ dalyviai grupėmis startuos Nepriklausomybės aikštėje ir važiuos Gedimino prospektu (nuo Lietuvos Respublikos Seimo rūmų) Šventaragio, T. Vrublevskio, Arsenalo, T. Kosciuškos gatvėmis, privažiavus iki transporto žiedo apsisukti ir važiuoti tomis pačiomis gatvėmis atgal per Karaliaus Mindaugo tiltą, Žvejų, Upės, Vytauto ir A. Mickevičiaus gatvėmis, per Žvėryno tiltą, A. Goštauto gatve iki Baltojo tilto ir atgal A. Goštauto gatve, Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės.
Eismo ribojimai Velomaratono metu Vilniuje
Rugpjūčio 24 d. 4.30–19.00 val. bus ribojamas eismas centrinėje miesto dalyje ir draudžiama statyti transporto priemones visoje dviračių maratono trasoje.
Papildomai nuo rugpjūčio 23 d. 9 val. iki rugpjūčio 24 d. 22 val. bus ribojamas transporto priemonių eismas Gedimino prospekto dalyje nuo A. Goštauto gatvės iki Gynėjų gatvės.
Nuo rugpjūčio 23 d. 18 val. iki rugpjūčio 24 d. 22 val. bus ribojamas transporto priemonių eismas A. Mickevičiaus gatvės dalyje nuo A. Goštauto iki Vytauto gatvės.
Bus galima įvažiuoti į miesto centrą
Trasa suplanuota taip, kad miesto gyventojai ir svečiai patirtų kuo mažiau nepatogumų, todėl net ir renginio metu bus galima įvažiuoti į miesto centrą ir judėti jame. Įvažiavimas į centrinę miesto dalį bus galimas per Geležinio Vilko ir A. Goštauto gatves, o išvažiavimas per Lukiškių g.
Daugiau informacijos apie „Velomaratoną 2025“ galite rasti čia: https://www.velomaratonas.lt/
