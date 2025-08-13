Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Wizards“ puolėjas pasirinko atstovauti Kanados rinktinei

2025-08-13 11:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 11:39

NBA žaidžiantis Kyshawnas George’as pasirinko ginti ne savo gimtosios šalies garbę.

Kyshawnas George | Scanpix nuotr.

NBA žaidžiantis Kyshawnas George’as pasirinko ginti ne savo gimtosios šalies garbę.

REKLAMA
0

Krepšininkas gimė ir augo Šveicarijoje, o 2019 metais vilkėjo šios šalies jaunimo rinktinės marškinėlius. Tačiau jo tėtis yra kilęs iš Kanados ir būtent Šveicarijoje baigė savo karjerą.

Praėjusių metų NBA naujokų biržoje krepšininką 24 šaukimu pasirinko Vašingtono „Wizards“ ekipa. Šiame klube jis rinkdavo 8,7 taško ir atkovodavo 4,2 kamuolio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų