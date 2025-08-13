„Wizards“ puolėjas pasirinko atstovauti Kanados rinktinei

Krepšininkas gimė ir augo Šveicarijoje, o 2019 metais vilkėjo šios šalies jaunimo rinktinės marškinėlius. Tačiau jo tėtis yra kilęs iš Kanados ir būtent Šveicarijoje baigė savo karjerą.
Praėjusių metų NBA naujokų biržoje krepšininką 24 šaukimu pasirinko Vašingtono „Wizards“ ekipa. Šiame klube jis rinkdavo 8,7 taško ir atkovodavo 4,2 kamuolio.
