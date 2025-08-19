Ne tik tūkstančiai dviračių, bet ir tūkstančiai istorijų – „Velomaratonas“ jau šį sekmadienį

„Velomaratonas“ – tai ne tik varžybos dėl greičiausio rato ar aukščiausio rezultato. Tai renginys apie fizinės ištvermės ir emocinės sveikatos pusiausvyrą, apie bendrystės jausmą, kurio neįmanoma išmatuoti sekundėmis ar kilometrais. Jausmas, kurio nepaliksi už nugaros kirtęs finišo liniją – jis keliauja drauge dar ilgai po renginio.
Ambasadorius keičia sceną į dviračio sėdynę
Ramūnas Navardauskas, olimpietis, „Tour de France“ ir „Giro d'Italia“ lenktynių etapų nugalėtojas, daugkartinis Lietuvos čempionas jau ne vienerius metu yra „Velomaratono“ ambasadorius. Pastaraisiais metais Ramūną buvo galima pamatyti dviračių fiestos renginio scenoje komentuojant Sport ir Semi-Sport važiavimus, tačiau šiemet jis vėl sėda ant dviračio.
„Man visada smagu atvažiuoti į „Velomaratoną“. Rezultatą tikėtina paliksiu jaunesniems, vien tai, kad pavyks sudalyvauti ir palaikyti bendruomenę – man jau yra pergalė. Gera pamatyti veiksmą iš kitos pusės – prisiminti ką reiškia ne tik stebėti, bet ir pačiam minti. Startuos ir mūsų sūnus, ir keli auklėtiniai su šeimomis – tai ne tik varžybos, tai šventė šeimai. Ypatingai nesiruošiu, noriu pasimėgauti – kelis ratus pralėkti, o po to rasti vienodo pajėgumo kolegų, paplepėti, paventiliuoti mintis“, - dalinasi Ramūnas Navardauskas.
Dviratininkų grupėje – kaip žuvis vandenyje
Daiva Ragažinskienė dalyvauja „Velomaratone“ nuo 2021 ųjų. Laimėti Moterų grupėje jai pavyko beveik trejus metus iš eilės: 2021, 2023 ir 2024 metais. 2022-aisiais trasoje prakiuro padanga ir teko baigti lenktynes anksčiau negu planuota. Pasak Daivos, rezultatus jai padeda išlaikyti ne tik pastovios, kokybiškos treniruotės, bet daug įtakos turi ir mokėjimas važiuoti grupėje.
„Ne vienerius metus buvau profesionali dviratininkė ir varžybos bei treniruotės buvo mano darbas. Didelėje dviratininkų grupėje visada stengiuosi būti arčiau priekio, kadangi trasa turi daug posūkių, kur po kiekvieno iš jų iš esmės vyksta pagreitėjimas. Tad jeigu būni gale grupės, po kiekvieno posūkio vejiesi daugiausiai ir įdedi daug pastangų, ir tai gana greitai išbarsto tavo energiją. Taip pat visada ieškau tinkamos užuovėjos, kas irgi taupo energijos ir jėgų „krepšelį“, - dalinasi profesionalios dviratininkės karjerą baigusi Daiva Ragažinskienė.
Jau 16-asis sezonas
Tradiciškai „Velomaratono“ metu startuoja net 5 važiavimai: „Sport“ ir „Semi-Sport“, „uhealth mėgėjai“, „Wellkid vaikai“, „Mėgėjai: riedučių, paspirtukų, riedlenčių“.
„Stebėti, kaip dviračių bendruomenė auga ir stiprėja, turime galimybę jau 16-liktus metus. Savotiška paauglystė, bet tuo pačiu didžiulė branda, mat kasmet susirenka tūkstančiai dviračių entuziastų iš įvairių Lietuvos miestų ir užsienio. Jie atsiveža ne tik dviračius, bet ir unikalias istorijas bei patirtis. Jausmas, kuris kasmet apima stebint visus dalyvius – prasmė. Džiaugiamės galėdami būti dalimi bendruomenės, kuriai rūpi šeima, sveikas gyvenimo būdas, eismo saugumas, tvarumas“, – sako „Velomatono“ organizatoriai.
Dviračių bendraminčiai „Velomaratone“ susitinka jau rugpjūčio 24 d. Sporto projektas bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!