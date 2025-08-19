„TOP Ekspertų ložė“: Baudžiamasis kodeksas, „Icor“ vingiai, rasizmas Liverpulyje ir piktas Rubenas

Temos:
00:00 Intro. Pramogos ir prasto oro teigiama įtaka
02:25 „Kauno Žalgirio“ raudonoji fiesta
08:00 „Žalgiriui“ 1 ar 2 rašom? Pažymiai europinėms komandoms
10:40 Du BK straipsniai. Ar turės problemų Venslovaitienė?
14:15 „Icor“ atsakymai ir neatsakymai
24:00 Savivaldybės nežinia ir surištos rankos
29:40 Rasizmas „Anfielde“, problemos gynyboje ir kodėl nuvylė Salah?
41:41 Užderėjo žaidėjų ir klubų konfliktų
47:39 Šaro akivaizdoje – „Man United“ pralaimėjimas, bet vilties yra
56:37 Ką daryt su vartininku? 39 senolis ar turkas?
1:02:45 Niuksas „Atletico“ vos sezonui prasidėjus
1:06:45 Kas susišvietė arbitrui Maljorkos saulėje?
1:14:18 Karabinaitės blykstelėjimas
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!