Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„TOP Ekspertų ložė“: Baudžiamasis kodeksas, „Icor“ vingiai, rasizmas Liverpulyje ir piktas Rubenas

2025-08-19 14:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 14:21

TV3 Televizijos laidoje apie futbolą „Ekspertų ložė“ Go3 komentatoriai Mantas Krasnickas ir Ervinas Kvitkauskas kalbėjosi apie „Kauno Žalgirio“ viešnagę Bulgarijoje, Vilmai Venslovaitienei gresiančią teisinę atsakomybę ir sezonų startus Anglijoje bei Ispanijoje.

„TOP Ekspertų ložė“ | Organizatorių nuotr.

TV3 Televizijos laidoje apie futbolą „Ekspertų ložė“ Go3 komentatoriai Mantas Krasnickas ir Ervinas Kvitkauskas kalbėjosi apie „Kauno Žalgirio“ viešnagę Bulgarijoje, Vilmai Venslovaitienei gresiančią teisinę atsakomybę ir sezonų startus Anglijoje bei Ispanijoje.

REKLAMA
0

Temos:

00:00 Intro. Pramogos ir prasto oro teigiama įtaka

02:25 „Kauno Žalgirio“ raudonoji fiesta

08:00 „Žalgiriui“ 1 ar 2 rašom? Pažymiai europinėms komandoms

10:40 Du BK straipsniai. Ar turės problemų Venslovaitienė?

14:15 „Icor“ atsakymai ir neatsakymai

24:00 Savivaldybės nežinia ir surištos rankos

29:40 Rasizmas „Anfielde“, problemos gynyboje ir kodėl nuvylė Salah?

41:41 Užderėjo žaidėjų ir klubų konfliktų

47:39 Šaro akivaizdoje – „Man United“ pralaimėjimas, bet vilties yra

56:37 Ką daryt su vartininku? 39 senolis ar turkas?

1:02:45 Niuksas „Atletico“ vos sezonui prasidėjus

1:06:45 Kas susišvietė arbitrui Maljorkos saulėje?

1:14:18 Karabinaitės blykstelėjimas

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų