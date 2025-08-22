Prasideda „La Vuelta a Espana“ ir pasaulio čempionato dviračių lenktynės – transliuos „Warner Bros. Discovery“

Visi 21 etapai bus transliuojami tiesiogiai per „Eurosport 1“, iš viso žiūrovams bus pasiūlyta mažiausiai 75 valandos tiesioginių transliacijų per tris savaites. Be to, kiekvienas etapas bus prieinamas tiesiogiai ir vėlesnei peržiūrai HBO Max ir „discovery+“* platformose, kur bus siūlomos ir inovatyvios funkcijos, leidžiančios valdyti peržiūros patirtį, pavyzdžiui, svarbiausių momentų žymėjimas laiko juostoje.
Papildydami sportininkų ir komandų kovų dėl raudonųjų marškinėlių istorijas, „Eurosport“ skaitmeninės ir socialinių tinklų platformos kasdien pateiks reportažus, redakcinius straipsnius ir užkulisinį turinį, taip pat nemokamas bei trumpas santraukas „YouTube“ kanale.
Žurnalistai Anders Mielke, Andrea Berton, Thomas Bihel ir Jip van den Bos keliaus kartu su lenktynėmis, kurios drieksis 3151 km per Ispaniją, Italiją, Andorą ir Prancūziją, kad perteiktų kiekvieną istoriją iš arti. Paskutinį etapą Madride komentuos ir triskart „La Vuelta“ čempionu tapęs dviračių sporto legenda Alberto Contador.
Tiesiogines transliacijas papildys ir laidos iš studijų – „The Breakaway“ (Jungtinė Karalystė), „La Montonera“ (Ispanija) ir „Les Rois de la Pédale“ (Prancūzija), kuriose bus naudojami modernūs virtualios realybės įrankiai.
„Neįtikėtinas „Grand Tour“ sezonas tęsiasi, o mūsų laukia dar trys savaitės įspūdingų lenktynių su vienais geriausių sportininkų pasaulyje. Ir tai dar ne pabaiga – jau po septynių dienų po „La Vuelta“ būsime Ruandoje, kur pirmą kartą Afrikoje įvyks pasaulio čempionatas“, – sako „WBD Sports Europe“ vyresnysis viceprezidentas Scottas Youngas.
„La Vuelta 2025“ favoritai ir istorinis pasaulio čempionatas Afrikoje
Šių metų 90-asis „La Vuelta“ turnyras prasidės rugpjūčio 23 d. Italijoje, Turine ir baigsis rugsėjo 14 d. Ispanijos sostinėje Madride. Pagrindinis turnyro favoritas – dviejų „Tour de France“ titulų savininkas Jonas Vingegaard (Danija, „Visma-Lease a Bike“), kuris taikosi į pirmąją „La Vuelta“ pergalę. Jam rimtą konkurenciją kels „UAE Team Emirates XRG“ su jaunąja Ispanijos žvaigžde Juan Ayuso ir portugalų dviratininku João Almeida.
Prieš „La Vuelta a Espana“ startą Alberto Contador teigia: „Manau, kad svarbiausia „La Vuelta“ yra stengtis neklysti – arba klysti kuo mažiau. Ispanijoje nebūtina būti pačiu stipriausiu, tačiau dėl daugybės finišų viršūnėse ir daugybės dienų, kai privalai reaguoti ir būti tinkamoje vietoje, būtent nuoseklumas lemia rezultatą. Jei esi dviratininkas, kuris išlieka stabilus ir visiškai nesubliūkšta, tai yra labai svarbus žingsnis link pergalės.“
Po „La Vuelta“ – rugsėjo 28 d. įvyks UCI plento pasaulio čempionatas Afrikoje – Kigalyje, Ruandoje. „Eurosport“, „discovery+“* bei HBO Max transliuos visas vyrų ir moterų varžybas, kurių metu žiūrovai išvys daugiau nei 25 valandas tiesioginių transliacijų.
Tarp pasaulio čempionato favoritų – plento lenktynių čempiono titulą ginsiantis Tadej Pogačar (Slovėnija), taip pat Remco Evenepoel (Belgija), dabartinė moterų pasaulio čempionato čempionė Lotte Kopecky (Belgija) bei Grace Brown (Australija), sieksianti apginti 2024 m. Ciuriche laimėtą titulą.
Komentuodamas 2025 m. UCI plento dviračių pasaulio čempionatą, Alberto Contador sakė: „Dviračių sportui gerai, kad jis tampa pasaulinis. Įtraukti naują žemyną, tokį kaip Afrika, kuri iki šiol nebuvo taip stipriai atstovaujama dviračių sporte, manau, tai teigiamas žingsnis. Tiesa, dviračių sporto tradicijos ten nėra tokios stiprios kaip Europoje ar kituose žemynuose, tačiau tikiu, kad tai puiki iniciatyva.“
„La Vuelta a Espana 2025“ etapai:
Rugpjūčio 23 d. – 1 etapas: Turinas – Novara; 186,1 km (lyguma)
Rugpjūčio 24 d. – 2 etapas: Alba – Limone Piemonte; 159,6 km (kalnai)
Rugpjūčio 25 d. – 3 etapas: San Maurizio Canavese – Ceres; 134,6 km (kalvos)
Rugpjūčio 26 d. – 4 etapas: Susa – Voiron; 206,7 km (kalvos)
Rugpjūčio 27 d. – 5 etapas: Figueres – Figueres; 24,1 km (komandinės laikų lenktynės, TTT)
Rugpjūčio 28 d. – 6 etapas: Olot – Pal; 170,3 km (kalnai)
Rugpjūčio 29 d. – 7 etapas: Andorra la Vella – Cerler; 188,0 km (kalnai)
Rugpjūčio 30 d. – 8 etapas: Monzón Templario – Saragosa; 163,5 km (lyguma)
Rugpjūčio 31 d. – 9 etapas: Alfaro – Valdezcaray; 195,5 km (kalnai)
Rugsėjo 1 d. – Poilsio diena
Rugsėjo 2 d. – 10 etapas: Sendaviva – Larra-Belagua; 175,3 km (kalvos)
Rugsėjo 3 d. – 11 etapas: Bilbao – Bilbao; 157,4 km (kalvos)
Rugsėjo 4 d. – 12 etapas: Laredo – Los Corrales del Buelna; 144,9 km (kalvos)
Rugsėjo 5 d. – 13 etapas: Cabázon de la Sal – L’Angliru; 202,7 km (kalnai)
Rugsėjo 6 d. – 14 etapas: Avilés – La Farrapona; 135,9 km (kalnai)
Rugsėjo 7 d. – 15 etapas: Vegadeo – Monforte de Lemos; 167,8 km (kalvos)
Rugsėjo 8 d. – Poilsio diena
Rugsėjo 9 d. – 16 etapas: Poio – Castro de Herville; 167,9 km (kalvos)
Rugsėjo 10 d. – 17 etapas: O Barco de Valdeorras – El Morredero; 143,2 km (kalvos)
Rugsėjo 11 d. – 18 etapas: Valjadolidas – Valjadolidas; 27,2 km (asmeninės laikų lenktynės, ITT)
Rugsėjo 12 d. – 19 etapas: Rueda – Guijuelo; 161,9 km (lyguma)
Rugsėjo 13 d. – 20 etapas: Robledo de Chavela – Bola del Mundo; 155,6 km (kalnai)
Rugsėjo 14 d. – 21 etapas: Alalpardo – Madridas; 111,6 km (lyguma)
2025 m. UCI plento pasaulio čempionato tvarkaraštis:
Rugsėjo 21 d. – Elito moterų ir vyrų asmeninės laikų lenktynės
Rugsėjo 22 d. – U23 moterų ir vyrų asmeninės laikų lenktynės
Rugsėjo 23 d. – Jaunių merginų ir vaikinų asmeninės laikų lenktynės
Rugsėjo 24 d. – Mišri komandinė estafetė
Rugsėjo 25 d. – U23 moterų plento lenktynės
Rugsėjo 26 d. – Jaunių vaikinų ir U23 vyrų plento lenktynės
Rugsėjo 27 d. – Elito moterų ir jaunių merginų plento lenktynės
Rugsėjo 28 d. – Elito vyrų plento lenktynės
„La Vuelta a Espana 2025“ transliacijos Lietuvoje pasiekiamos HBO Max svetainėje ir per išskirtinį partnerį „Go3“, „Eurosport“ bei „discovery+“* platformose, Lietuvoje prieinamose per „Telia Play“.
