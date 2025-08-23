Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

„Formulės 1“ pilotai kritikuoja būsimus bolidus: jų nežavi net ir didesnis maksimalus greitis

2025-08-23 19:01
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-23 19:01

Kol kas 2026-ųjų „Formulės 1“ bolidai – vis dar mįslė, matoma tik FIA kompiuterinėse simuliacijose. Tačiau simuliatoriuose jau ryškėja vaizdas, koks bus ateities lenktynių automobilis: lėtesnis posūkiuose, bet pasiekiantis sunkiai įsivaizduojamą greitį tiesiosiose ir pasižymintis milžinišku sukimo momentu.

Naujas „Formulės 1“ bolidas (nuotr. FIA)

Naujieji bolidai bus trumpesni, siauresni ir kompaktiškesni. Keisis priekinių bei galinių sparnų dizainas, o aerodinamika bus aktyvi – tiesiosiose sparnai galės keisti savo padėtį, kad sumažintų oro pasipriešinimą.

Daugiau naujienų apie „Formulės 1" čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

 

Mercedes“ technikos vadovas Jamesas Allisonas juos apibūdina kaip tarpinį variantą tarp senųjų (iki 2022 m.) ir dabartinių „žemės efekto“ bolidų. Dėl mažesnės prispaudžiamosios jėgos ir siauresnių padangų bolidai bus lėtesni posūkiuose.

Tačiau tiesiosiose vaizdas bus priešingas. Galia smarkiai išaugs – vien baterija generuos iki 475 AG, o bendra sistemos galia viršys 1000 AG. „Mercedes“ vadovas Toto Wolffas žada: „Kai bus naudojama visa galia, artėsime prie 400 km/val. ribos.“

Dėl aktyviosios aerodinamikos maksimalus greitis bus pasiekiamas tiesiosios viduryje, o likusią dalį pilotai „riedės“ iki stabdymo taško, kraudami bateriją.

Tokia neįprasta dinamika kol kas nesužavėjo pačių vairuotojų. „Tai nėra smagu. Neįsivaizduoju, kaip su tuo reikės lenktyniauti“, – pirmaisiais įspūdžiais dalijosi Charlesas Leclercas.

Tačiau F-1 vadovai ragina neskubėti teisti. „Tai bus kitoks vairavimo jausmas, bet nebūtinai blogesnis. Prie to greitai priprasime“, – teigia F-1 vadovas Stefano Domenicali. J. Allisonas netgi prognozuoja, kad bolidų valdymas taps malonesnis ir labiau nuspėjamas.

Paradoksalu, tačiau būtent vairuotojo vaidmuo nuo 2026-ųjų turėtų smarkiai išaugti. „Williams“ pilotas A. Albonas pabrėžia, kad energijos valdymas taps kur kas aktyvesniu procesu.

„2026-aisiais galėsi kur kas labiau pats spręsti, kaip efektyviausiai panaudoti galią ir įkrauti bateriją. Tas, kas geriausiai tai supras, turės pranašumą. FIA nori, kad vairuotojas vėl vaidintų didesnį vaidmenį“, – aiškino jis.

Galutinės 2026-ųjų taisyklės vis dar nėra patvirtintos. FIA nuolat jas koreguoja, atsižvelgdama į komandų atsiliepimus iš simuliacijų, ir stengiasi užkirsti kelią galimoms spragoms.

Taip pat derinamas energijos valdymas kiekvienai trasai, siekiant išvengti perteklinių greičių pavojingose vietose, pavyzdžiui, Monako tunelyje.

