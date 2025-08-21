Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Bjornssonas po įspūdingo pasaulio rekordo triumfavo ir Islandijoje, lietuvis liko 4-as

2025-08-21 15:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 15:22

Įspūdingus rezultatus šiemet ir toliau fiksuoja neseniai karjerą galiūnų sporte atnaujinęs 36-erių islandas Hafthoras Bjornssonas.

Hafthoras Bjornssonas | „Stop“ kadras

Įspūdingus rezultatus šiemet ir toliau fiksuoja neseniai karjerą galiūnų sporte atnaujinęs 36-erių islandas Hafthoras Bjornssonas.

0

Vokietijoje surengtose varžybose H. Bjornssonas atkėlė net 505 kg štangą ir pagerino sau pačiam priklausiusį pasaulio rekordą. Ankstesnis rekordas siekė 501 kg ir gyvavo nuo 2020 m.

Vėliau H. Bjornssonas grįžo į gimtinę ir laimėjo Islandijos čempionatą. Ten galiūnas surinko 49 taškus per 8 rungtis. H. Bjornssonas laimėjo 4 rungtis, 2 kartus buvo antras, sykį – trečias ir sykį – ketvirtas. Sidabrą pelnė britas Paddy Haynesas (44,5), bronzą – Evansas Nana Aryee (39) iš Ganos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

View this post on Instagram

A post shared by Hafþór Júlíus Björnsson (@thorbjornsson)

Netoli prizininkų buvo ir 4-ą vietą užėmė lietuvis Vilius Jokužys (36). Jis visus varžovus aplenkė estafetėje, kurioje 400 kg naščius reikėjo nunešti 20 metrų, 100 kg smėlio maišą – 15 m, 110 kg smėlio maišą – 10 m ir 120 kg smėlio maišą – 5 m. Lietuvis tą rungtį baigė per 35.54 sek.

