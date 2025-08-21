Bjornssonas po įspūdingo pasaulio rekordo triumfavo ir Islandijoje, lietuvis liko 4-as

Vokietijoje surengtose varžybose H. Bjornssonas atkėlė net 505 kg štangą ir pagerino sau pačiam priklausiusį pasaulio rekordą. Ankstesnis rekordas siekė 501 kg ir gyvavo nuo 2020 m.
Vėliau H. Bjornssonas grįžo į gimtinę ir laimėjo Islandijos čempionatą. Ten galiūnas surinko 49 taškus per 8 rungtis. H. Bjornssonas laimėjo 4 rungtis, 2 kartus buvo antras, sykį – trečias ir sykį – ketvirtas. Sidabrą pelnė britas Paddy Haynesas (44,5), bronzą – Evansas Nana Aryee (39) iš Ganos.
Netoli prizininkų buvo ir 4-ą vietą užėmė lietuvis Vilius Jokužys (36). Jis visus varžovus aplenkė estafetėje, kurioje 400 kg naščius reikėjo nunešti 20 metrų, 100 kg smėlio maišą – 15 m, 110 kg smėlio maišą – 10 m ir 120 kg smėlio maišą – 5 m. Lietuvis tą rungtį baigė per 35.54 sek.
