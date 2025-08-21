Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

„Roma“ patyrė smūgį: naujasis futbolininkas Leonas Bailey pirmoje treniruotėje susižeidė ir gali praleisti visą sezoną

2025-08-21 15:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 15:10

„Roma“ klubas informavo apie itin nemalonią situaciją komandoje.

Leonas Bailey | Scanpix nuotr.

„Roma“ klubas informavo apie itin nemalonią situaciją komandoje.

REKLAMA
0

Pranešama, jog rugpjūčio 20 dieną, treniruotės pabaigoje, Leonas Bailey patyrė dešiniojo tiesiojo šlaunies raumens sausgyslės plyšimą. Įdomu, jog žaidėjui tai buvo pirmoji treniruotė Italijos klubo gretose.

Tą pačią dieną futbolininkas buvo pristatytas kaip naujasis „Roma“ narys, kurį oro uoste pasitiko daugybė klubo gerbėjų. Jis į Italiją persikėlė iš „Aston Villa“ metų nuomai su galimybe išpirkti jo kontraktą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Klubo medikai jau pradėjo išsamius tyrimus, o futbolininko gydymas ir reabilitacija bus vystomi atsižvelgiant į traumos sunkumą. Šiuo metu nėra aišku, kiek laiko L. Bailey praleis už aikštės ribų.

Visgi, klubas sezoną privalės pradėti be savo naujausio pirkinio. Be futbolo jis turės praleisti bent mėnesį, o sunkesnė trauma jį iš rikiuotės gali išvesti net ir 10 mėnesių, dėl ko jis negalėtų žaisti visą sezoną.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų