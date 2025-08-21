„Roma“ patyrė smūgį: naujasis futbolininkas Leonas Bailey pirmoje treniruotėje susižeidė ir gali praleisti visą sezoną

Pranešama, jog rugpjūčio 20 dieną, treniruotės pabaigoje, Leonas Bailey patyrė dešiniojo tiesiojo šlaunies raumens sausgyslės plyšimą. Įdomu, jog žaidėjui tai buvo pirmoji treniruotė Italijos klubo gretose.
Tą pačią dieną futbolininkas buvo pristatytas kaip naujasis „Roma“ narys, kurį oro uoste pasitiko daugybė klubo gerbėjų. Jis į Italiją persikėlė iš „Aston Villa“ metų nuomai su galimybe išpirkti jo kontraktą.
Klubo medikai jau pradėjo išsamius tyrimus, o futbolininko gydymas ir reabilitacija bus vystomi atsižvelgiant į traumos sunkumą. Šiuo metu nėra aišku, kiek laiko L. Bailey praleis už aikštės ribų.
Visgi, klubas sezoną privalės pradėti be savo naujausio pirkinio. Be futbolo jis turės praleisti bent mėnesį, o sunkesnė trauma jį iš rikiuotės gali išvesti net ir 10 mėnesių, dėl ko jis negalėtų žaisti visą sezoną.
