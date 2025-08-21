Lietuvos sunkiaatlečiai Serbijoje iškovojo komandinę pergalę ir užėmė prizines vietas pagal Sinklerio taškus

Tarp visų varžybose dalyvavusių sportininkų į pirmą trejetuką pagal Sinklerio taškus pateko net du lietuviai: Deivydas Barkus buvo 2-as, o Neilas Gineikis – 3-ias. Lietuvius aplenkė tik Austrijos atstovas Dominikas Certovas.
D. Barkus (144,8 kg svoris) dvikovėje surinko 360 kg (160 kg rovimas + 200 kg stūmimas) ir surinko 369,633 tšk. pagal Sinklerio lentelę. Neilas Gineikis (111,3 kg svoris) surinko 330 kg (150+180) ir pelnė 363,324 tšk.
Arnas Šidiškis liko 4-as, o Karolis Stonkus dėl traumos negalėjo startuoti pilna jėga.
Komandinėje įskaitoje D. Barkus, N. Gineikis ir A. Šidiškis su 1087,66 tšk. iškovojo pirmą vietą.
