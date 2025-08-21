Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Rasmusas Hojlundas aiškiai įvardijo pagrindinę sąlygą klubams, norintiems jį įsigyti

2025-08-21 14:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 14:48

Rasmusas Hojlundas ir jo atstovai pasiuntė žinutę jo norintiems klubams.

Rasmusas Hojlundas | Scanpix nuotr.

Rasmusas Hojlundas ir jo atstovai pasiuntė žinutę jo norintiems klubams.

REKLAMA
0

Futbolininkas aiškiai perdavė „Napoli“, „RB Leipzig“, „AC Milan“ ir kitiems jam besidomintiems klubams savo poziciją dėl galimo perėjimo. Danų puolėjas pirmenybę teikia nuomos sandoriui su privalomu išpirkimu – būtent tokia sąlyga jam svarbiausia derybose.

R. Hojlundas iš pradžių norėjo likti „Manchester United“ komandoje, tačiau po komandos sprendimo įsigyti Benjaminą Šeško ir klubo sprendimo neregistruoti jo pirmajam turui tapo akivaizdu, kad savo vaidmenį klube jis turės pergalvoti. Žaidėjas nenori nežinomybės dėl savo ateities, todėl R. Hojlundas svarstytų persikelti į Italiją ar Vokietiją tik tuomet, jei žinotų, jog po sezono jo kontraktas bus išpirktas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusį sezoną R. Hojlundas sužaidė 52 rungtynes „Manchester United“ sudėtyje ir pelnė 10 įvarčių. Šią vasarą jo pavardė nuolat minėta tarp kandidatų palikti komandą, užleisti vietą naujam puolėjui ir ieškoti naujo iššūkio kitoje lygoje.

Šiuo metu derybos su „Napoli“ ir kitais klubais tęsiamos, tačiau žaidėjas išlieka tvirtas – išvyks tik tada, kai turės aiškias garantijas dėl tolimesnės karjeros ir žaidybinio plano naujame klube.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų