Rasmusas Hojlundas aiškiai įvardijo pagrindinę sąlygą klubams, norintiems jį įsigyti

Futbolininkas aiškiai perdavė „Napoli“, „RB Leipzig“, „AC Milan“ ir kitiems jam besidomintiems klubams savo poziciją dėl galimo perėjimo. Danų puolėjas pirmenybę teikia nuomos sandoriui su privalomu išpirkimu – būtent tokia sąlyga jam svarbiausia derybose.
R. Hojlundas iš pradžių norėjo likti „Manchester United“ komandoje, tačiau po komandos sprendimo įsigyti Benjaminą Šeško ir klubo sprendimo neregistruoti jo pirmajam turui tapo akivaizdu, kad savo vaidmenį klube jis turės pergalvoti. Žaidėjas nenori nežinomybės dėl savo ateities, todėl R. Hojlundas svarstytų persikelti į Italiją ar Vokietiją tik tuomet, jei žinotų, jog po sezono jo kontraktas bus išpirktas.
Praėjusį sezoną R. Hojlundas sužaidė 52 rungtynes „Manchester United“ sudėtyje ir pelnė 10 įvarčių. Šią vasarą jo pavardė nuolat minėta tarp kandidatų palikti komandą, užleisti vietą naujam puolėjui ir ieškoti naujo iššūkio kitoje lygoje.
Šiuo metu derybos su „Napoli“ ir kitais klubais tęsiamos, tačiau žaidėjas išlieka tvirtas – išvyks tik tada, kai turės aiškias garantijas dėl tolimesnės karjeros ir žaidybinio plano naujame klube.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!