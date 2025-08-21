„Arsenal“ įveikė „Tottenham“ kovoje dėl Eberechi Eze

Pasak šaltinių, „kanonieriai“ už 27-erių metų futbolininką sumokės 60 mln. svarų sterlingų siekiančią sumą. „Arsenal“ nusprendė pateikti pasiūlymą už šį žaidėją po to, kai traumą patyrė ir neaišku, kiek ilgam iš rikiuotės iškrito Kai Havertzas.
Pranešama, jog „kanonieriai“ pateikė geresnes sąlygas, kad aplenktų „Tottenham“, kurie buvo užmezgę pažengusias derybas. Visgi sandoris taip ir nebuvo užbaigtas.
Tuo tarpu E. Eze pasirinko prisijungti prie „Arsenal“, o ne „Tottenham“. Pastarasis sulaukęs „kanonierių“ skambučio iš karto ištarė „taip“.
