Mohamedas Salah: „Arsenal“ – pagrindiniai favoritai iškovoti „Premier“ lygos titulą“

2025-08-21 13:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 13:20

Mohamedas Salah atskleidė savo favoritus tapti šių metų „Premier“ lygos čempionais.

Mohamedas Salah | Scanpix nuotr.

Mohamedas Salah atskleidė savo favoritus tapti šių metų „Premier“ lygos čempionais.

0

Pasak „Liverpool“ lyderio, „Arsenal“ šiuo metu yra pagrindiniai favoritai iškovoti titulą.

„Manau, kad „Arsenal“ yra favoritai, nes turi žaidėjų branduolį, kurie kartu rungtyniauja jau penkerius metus. Dėl to juos vertinčiau kaip pagrindinius pretendentus į titulą. Galiu palinkėti jiems sėkmės, bet tikiuosi, kad mes vėl laimėsime.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Salah pabrėžė stabilumo svarbą – pasak jo, ilgametė žaidėjų tarpusavio patirtis leidžia „Arsenal“ išsiskirti iš konkurentų. Visgi, egiptietis išliko ambicingas – nors ir pripažino varžovų stiprybes, išreiškė viltį, jog „Liverpool“ dar kartą sugebės pakartoti praėjusio sezono sėkmę.

Paskutinį kartą „Premier“ lygą „Arsenal“ laimėjo dar 2003-2004 m. sezone. Pastaruosius tris sezonus jie liko antri.

