Mohamedas Salah: „Arsenal“ – pagrindiniai favoritai iškovoti „Premier“ lygos titulą“

Pasak „Liverpool“ lyderio, „Arsenal“ šiuo metu yra pagrindiniai favoritai iškovoti titulą.
„Manau, kad „Arsenal“ yra favoritai, nes turi žaidėjų branduolį, kurie kartu rungtyniauja jau penkerius metus. Dėl to juos vertinčiau kaip pagrindinius pretendentus į titulą. Galiu palinkėti jiems sėkmės, bet tikiuosi, kad mes vėl laimėsime.“
M. Salah pabrėžė stabilumo svarbą – pasak jo, ilgametė žaidėjų tarpusavio patirtis leidžia „Arsenal“ išsiskirti iš konkurentų. Visgi, egiptietis išliko ambicingas – nors ir pripažino varžovų stiprybes, išreiškė viltį, jog „Liverpool“ dar kartą sugebės pakartoti praėjusio sezono sėkmę.
Paskutinį kartą „Premier“ lygą „Arsenal“ laimėjo dar 2003-2004 m. sezone. Pastaruosius tris sezonus jie liko antri.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!