Smūgis „Arsenal“: Kai Havertzas patyrė kelio traumą

26-erių metų futbolininkas praleido trečiadienį vykusią „kanonierių“ treniruotę „Emirates“ stadione. Visgi šiuo metu nėra aišku, kiek patirta trauma yra rimta.Pasak šaltinių, „Arsenal“ atliks tolimesnius tyrimus, kad būtų galima nustatyti tikrąjį problemos mastą.
Bet kokios trukmės K. Havertzo iškritimas iš rikiuotės, bus rimta problema „Arsenal“. „Kanonieriai“ vis dar yra priversti žaisti be Gabrielio Jesuso, kuriam sausio mėnesį buvo atlikta kelio operacija.
Priminsime, jog K. Havertzas pirmose „Premier“ lygos rungtynėse su „Manchester United“ aikštėje pasirodęs po keitimo žaidė 30 minučių.
„Kanonieriai“ artimiausias rungtynes žais rugpjūčio 23-ąją dieną, kai susitiks su „Leeds Utd“ futbolininkais.
