Lietuvos čempionate Vilniuje varžysis visas paplūdimio tinklinio elitas

Į Lietuvos čempionatą užsiregistravo visos stipriausios šalies komandos, todėl žiūrovų laukia aukšto lygio kovos ir nemažai intrigos.
Lietuvos čempionių titulą gins olimpietės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė. Joms iššūkį neabejotinai mes neseniai Europos pirmenybėse devintą vietą užėmusios Jekaterina Kovalskaja ir Danielė Kvedaraitė.
Šios dvi komandos jau yra visai greta CEV reitinge, be to tarpusavyje žaidė ir praėjusių metų čempionato finale. Dėl to jų ambicijos Vilniuje yra vienodos.
Trečio paeiliui čempionių titulo siekiančioms M. Paulikienei ir A. Raupelytei neseniai pavyko užfiksuoti geriausią šio sezono rezultatą ir „Challenge“ turnyre Badene užimti penktą vietą.
Tuo tarpu J. Kovalskajai dėl titulo teks kovoti prieš pat dar vieną didelę gyvenimo pergalę – vestuves. Ji su savo mylimuoju Vytautu vestuviniais žiedais apsikeis pirmadienį.
Tarp dalyvių bus ir kitos Europos čempionato dalyvės Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė, Lietuvos rinktinei „Tautų taurėje“ atstovavusios Skalvė Križanauskaitė ir Ariana Rudkovskaja. Pastarosios poros galimybes parodė atranka į Lietuvos rinktinę, kurioje S. Križanauskaitė ir A. Rudkovskaja sugebėjo įveikti J. Kovalskają ir D. Kvedaraitę.
I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė šiemet tapo prizininkėmis trijuose „Futures“ turnyruose.
Taip pat Vilniuje žais nemažai tarptautinės patirties turinčios Rugilė Grudzinskaitė ir Urtė Andriukaitytė, pajėgios studentės bei talentingas jaunimas.
Lietuvos vyrų čempionų vardus sieks apginti patyrę Artūras Vasiljevas ir Robertas Juchnevičius, bet juos nukarūnuoti bus pasiryžę alkani ir sparčiai tobulėjantys duetai.
R. Juchnevičius šiuo metu talkina Madride (Ispanija) Europos U20 čempionate rungtyniaujantiems Lietuvos jaunuoliams ir iš ten skris tiesiai į šalies čempionatą.
Europos U22 čempionate ketvirtą vietą užėmę Karolis Palubinskas ir Povilas Piešina sugrįžo pas savo nuolatinius partnerius ir neabejotinai bus vieni iš favoritų. K. Palubinskas ir A. Rumševičius šiemet kelis sykius žaidė „Beach Pro Tour Futures“ turnyrų ketvirtfinaliuose, bet tiek PTL „Top 10“ turnyro finale, tiek „Futures“ turnyre Latvijoje jie nusileido P. Piešinos ir A. Knašo duetui.
A. Knašas, ne kartą tapęs Lietuvos čempionu žaisdamas su Patriku Stankevičiumi, sieks dar sykį užkopti į viršūnę, tik jau su jaunuoju P. Piešina.
Lietuvos čempionate taip pat žais patyrę Tomas Staševičius ir Artūras Vincėlovičius, Gilbertas Kerpė ir Aurimas Mazūras, Mantas Donėla ir Saulius Vilkelis, Tomas Gavrilovas ir Andžejus Savostenokas, Donatas Pašvenskas ir Deimantas Jarmalavičius bei daug jaunų komandų, kurios gali pateikti ne vieną staigmeną.
Vyrai savo kovas Vilniuje pradės dar penktadienį su kvalifikacinėmis varžybomis. Pagrindinio turnyro kovos vyks visą šeštadienį ir sekmadienį, todėl žiūrovų laukia įspūdinga paplūdimio tinklinio fiesta sostinės centre.
Tikslūs laikai ir grupių sudėtys paaiškės renginio išvakarėse.
