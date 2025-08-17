Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

Paplūdimio tinklininkai Palubinskas ir Piešina Europos U22 čempionate finišavo ketvirti

2025-08-17 21:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-17 21:23

Lietuvos paplūdimio tinklininkai Karolis Palubinskas ir Povilas Piešina liko šalia Europos U22 čempionato apdovanojimų. Lietuvos duetas Badene (Austrija) surengtose pirmenybėse užėmė ketvirtąją vietą.

Florian Schroetter nuotr. | Organizatorių nuotr.

Lietuvos paplūdimio tinklininkai Karolis Palubinskas ir Povilas Piešina liko šalia Europos U22 čempionato apdovanojimų. Lietuvos duetas Badene (Austrija) surengtose pirmenybėse užėmė ketvirtąją vietą.

0

Sekmadienį vykusiame pusfinalyje lietuviai po atkaklios kovos 0-2 (19:21, 21:23) pralaimėjo latviams Oliveriui Bulgacui ir Kristianui Fokerotsui. Pastarasis pernai buvo tapęs Europos U20 čempionu, o šįkart pelnė sidabrą, nes finale latviai 0-2 (14:21, 18:21) pralaimėjo prancūzams Teo Rotar ir Arthurui Canet.

Prancūzijos sportininkai Austrijoje pralaimėjo tik vieną setą – grupės etape jie tik po įtemptos kovos 2-1 įveikė mūsiškius K. Palubinską ir P. Piešiną.

Lietuviai po ypač intensyvaus savaitgalio galiausiai šiek tiek pristigo jėgų paskutiniam mačui ir rungtynėse dėl bronzos jie 0-2 (18:21, 8:21) nusileido aukščiausią reitingą čempionate turėjusiems austrams Timo Hammarbergui ir Timui Bergeriui.

Verta pažymėti, kad K. Palubinsko ir P. Piešinos duetas buvo suburtas būtent šiam čempionatui. Jie įprastai žaidžia su kitais partneriais ir taip pat rungtyniauja toje pačioje – blokuotojo – pozicijoje.

Merginų turnyre dalyvavusios jaunosios Barbora Rakauskaitė ir Mėja Gurčiūtė užėmė 25-ąją vietą.

Europos U22 paplūdimio tinklinio čempionate dalyvavo po 32 vaikinų ir merginų komandas.

