TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

Badene – geriausias Monikos Paulikienės ir Ainės Raupelytės sezono rezultatas

2025-08-09 12:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-09 12:16

Badene (Austrija) vykstančiame „Beach Pro Tour Challenge" serijos paplūdimio tinklinio turnyre Lietuvos olimpietės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė užėmė penktąją vietą.

Mačo akimirka | Organizatorių nuotr.

Badene (Austrija) vykstančiame „Beach Pro Tour Challenge“ serijos paplūdimio tinklinio turnyre Lietuvos olimpietės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė užėmė penktąją vietą.

0

Tai – geriausias šios Lietuvos poros rezultatas šiame sezone.

Turnyro aštuntfinalyje penktadienį lietuvės 2-0 (21:19, 21:19) įveikė prancūzes Lezaną Placette ir Alexią Richard.

Kovoje dėl vietos pusfinalyje M. Paulikienė ir A. Raupelytė stojo į kovą su pajėgiomis Vokietijos sportininkėmis Linda Bock ir Louisa Lippmann. Pastaroji yra 2023 metų Europos pirmenybių prizininkė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Deja, bet po atkaklios kovos lietuvėms teko pripažinti vokiečių pranašumą 0-2 (17:21, 25:27).

M. Paulikienė ir A. Raupelytė antrajame sete pademonstravo kovingumą, kai atsilikdamos 17:20, sugebėjo pelnyti tris taškus iš eilės ir išlyginti rezultatą. Vėliau mūsiškės porą kartų buvo per tašką nuo laimėto seto, bet galiausiai tiek sete, tiek visame mače triumfavo L. Bock ir L. Lippmann.

Su šia Vokietijos pora lietuvės žaidė ir neseniai vykusiame Europos čempionate. Tuomet vokietės laimėjo gerokai užtikrinčiau 2-0 (21:7, 21:16).

Už penktą vietą Lietuvos paplūdimio tinklininkėms atiteko 600 pasaulio reitingo taškų.

Bendrą turnyro Badene prizų fondą sudaro 150 tūkst. JAV dolerių.

