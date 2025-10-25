Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Eurolygos šeštojo turo MVP – solidų pasirodymą surengęs „Maccabi“ aukštaūgis

2025-10-25 10:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-25 10:18

Eurolygoje prabėgo šeštasis turas, pasiūlęs netikėtą MVP laureatą.

R.Sorkinas sužibėjo

0

Geriausiu turo žaidėju pripažintas Romanas Sorkinas, 30 naudingumo balų pasirodymu vedęs Tel Avivo „Maccabi“ į pergalę prieš Madrido „Real“ (92:91).

Aukštaūgis per 33 minutes surinko 21 tašką (9/11 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 3/3 baudų metimų), 6 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, 2 blokus, 4 išprovokuotas pražangas ir 2 paties nuobaudas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

29-erių izraelietis turo MVP tapo pirmą kartą karjeroje.

37 naudingumo balus surinko Leandro Bolmaro, bet argentiniečio karjeros mačo neužteko, kad Milano „EA7 Emporio Armani“ palaužtų Valensijos „Valencia“ (100:103).

Į simbolinį penketą taip pat pateko Trey’us Lylesas (Madrido „Real“, 29 naud. bal.) ir Nadiras Hifi (Paryžiaus „Paris“, 29), o paskutinę vietą pasidalino Nando De Colo (Vilerbano ASVEL, 27) ir Isaacas Bonga (Belgrado „Partizan“, 27).

