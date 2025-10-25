Eurolygos šeštojo turo MVP – solidų pasirodymą surengęs „Maccabi“ aukštaūgis

Geriausiu turo žaidėju pripažintas Romanas Sorkinas, 30 naudingumo balų pasirodymu vedęs Tel Avivo „Maccabi“ į pergalę prieš Madrido „Real“ (92:91).
Aukštaūgis per 33 minutes surinko 21 tašką (9/11 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 3/3 baudų metimų), 6 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, 2 blokus, 4 išprovokuotas pražangas ir 2 paties nuobaudas.
29-erių izraelietis turo MVP tapo pirmą kartą karjeroje.
37 naudingumo balus surinko Leandro Bolmaro, bet argentiniečio karjeros mačo neužteko, kad Milano „EA7 Emporio Armani“ palaužtų Valensijos „Valencia“ (100:103).
Į simbolinį penketą taip pat pateko Trey’us Lylesas (Madrido „Real“, 29 naud. bal.) ir Nadiras Hifi (Paryžiaus „Paris“, 29), o paskutinę vietą pasidalino Nando De Colo (Vilerbano ASVEL, 27) ir Isaacas Bonga (Belgrado „Partizan“, 27).
