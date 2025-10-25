Messi pelnė du įvarčius ir padėjo Majamio „Inter“ iškovoti pergalę MLS atkrintamųjų starte

Atkrintamųjų varžybų starte solidžią persvarą susikrovė Majamio „Inter“. Ji namuose 3:1 nugalėjo „Nashville FC“.
Rungtynėse savo ekipą į priekį vedė Lionelis Messi. Argentinietis 19-ąją minutę akrobatišku smūgiu galva atidarė įvarčių sąskaitą.
Po pertraukos didžiausia lygos žvaigždė sudalyvavo atakoje, kurioje krito dar vienas įvartis galva. Jį pelnė Tadeo Allende.
Jau per pridėtą laiką L. Messi pasinaudojo varžovų dovanėle. Vartininkui neužfiksavus kamuolio jis atsidūrė po pat puolėjo kojomis ir jis nieko netrukdomas pasiuntė kamuolį į tuščius vartus.
Visgi, jau 11-ąją pridėto laiko minutę Hany Mukhtaras puikiu baudos smūgiu sumažino deficitą ir palengvino „Nashville“ misiją prieš atsakomąsias rungtynes.
Antrosios šių komandų rungtynės įvyks po savaitės, lapkričio 2 dieną.
