TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Messi pelnė du įvarčius ir padėjo Majamio „Inter“ iškovoti pergalę MLS atkrintamųjų starte

2025-10-25 10:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-25 10:19

Jungtinėse Amerikos Valstijose startavo MLS lygos atkrintamosios varžybos.

Lionelis Messi | Scanpix nuotr.

0

Atkrintamųjų varžybų starte solidžią persvarą susikrovė Majamio „Inter“. Ji namuose 3:1 nugalėjo „Nashville FC“.

Rungtynėse savo ekipą į priekį vedė Lionelis Messi. Argentinietis 19-ąją minutę akrobatišku smūgiu galva atidarė įvarčių sąskaitą.

Po pertraukos didžiausia lygos žvaigždė sudalyvavo atakoje, kurioje krito dar vienas įvartis galva. Jį pelnė Tadeo Allende.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jau per pridėtą laiką L. Messi pasinaudojo varžovų dovanėle. Vartininkui neužfiksavus kamuolio jis atsidūrė po pat puolėjo kojomis ir jis nieko netrukdomas pasiuntė kamuolį į tuščius vartus.

Visgi, jau 11-ąją pridėto laiko minutę Hany Mukhtaras puikiu baudos smūgiu sumažino deficitą ir palengvino „Nashville“ misiją prieš atsakomąsias rungtynes.

Antrosios šių komandų rungtynės įvyks po savaitės, lapkričio 2 dieną.

