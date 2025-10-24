Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Lionelis Messi pasiruošęs rungtyniauti prieš „Nashville SC“ MLS atkrintamosiose

2025-10-24 12:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-24 12:11

Majamio „Inter“ vyriausiasis treneris Javieras Mascherano patvirtino, jog Lionelis Messi galės žaisti MLS atkrintamosiose rungtynėse su „Nashville SC“.

Lionelis Messi | Scanpix nuotr.

Majamio „Inter“ vyriausiasis treneris Javieras Mascherano patvirtino, jog Lionelis Messi galės žaisti MLS atkrintamosiose rungtynėse su „Nashville SC“.

REKLAMA
0

„Jis pirmadienį treniravosi, bet jautė šiokį tokį nugaros skausmą, todėl norėjome, kad antradienį jis pailsėtų, o ne padidintų krūvį ir rizikuotų pabloginti situaciją.

Vakar jis treniravosi normaliai ir atliko visą treniruotę kartu su mumis, tad poilsis neleido skausmui sustiprėti, nieko daugiau. Jis pasiruošęs žaisti 90 minučių ir daugiau“, – situaciją pakomentavo strategas.

Majamio „Inter“ kartu su L. Messi naktį iš penktadienio į šeštadienį pradės atkrintamąsias kovas MLS lygoje, kur susitiks su „Nashville SC“ futbolininkais ir turės namų aikštės pranašumą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų