Lionelis Messi pasiruošęs rungtyniauti prieš „Nashville SC“ MLS atkrintamosiose

„Jis pirmadienį treniravosi, bet jautė šiokį tokį nugaros skausmą, todėl norėjome, kad antradienį jis pailsėtų, o ne padidintų krūvį ir rizikuotų pabloginti situaciją.
Vakar jis treniravosi normaliai ir atliko visą treniruotę kartu su mumis, tad poilsis neleido skausmui sustiprėti, nieko daugiau. Jis pasiruošęs žaisti 90 minučių ir daugiau“, – situaciją pakomentavo strategas.
Majamio „Inter“ kartu su L. Messi naktį iš penktadienio į šeštadienį pradės atkrintamąsias kovas MLS lygoje, kur susitiks su „Nashville SC“ futbolininkais ir turės namų aikštės pranašumą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!