TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Mockevičius Urugvajaus pirmenybėse pasižymėjo kova dėl kamuolių

2025-10-25 10:03 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-25 10:03

Urugvajaus pirmenybėse pergalę nuskynė Montevidėjaus „Aguada“ (3/1) su Egidijumi Mockevičiumi.

E.Mockevičius gerai grūmėsi po krepšiais

Urugvajaus pirmenybėse pergalę nuskynė Montevidėjaus „Aguada“ (3/1) su Egidijumi Mockevičiumi.

1

Lietuvio ekipa namie 94:82 (25:22, 29:23, 21:21, 19:16) nugalėjo Montevidėjaus „Malvin“ (2/2).

Dvylikos taškų pergalė galėjo būti ir solidesnė – ketvirtajame kėlinyje „Aguada“ dominavo 88:70, o ir likus dviems minutėms pirmavo 93:77.

Starto penkete pasirodęs E.Mockevičius per 20 minučių surinko 2 taškus (1/2 dvitaškių), 9 atkovotus kamuolius, 2 pražangas ir 10 naudingumo balų. Jis svariai prisidėjo prie 50:38 laimėtos kovos dėl kamuolių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

20 taškų lietuvio ekipai atnešė Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) patirtis turintis 37-erių Earlas Clarkas (7 atk. kam., 1/6 tritaškių), 14 – Joaquinas Osimani (3/5 tritaškių), po 10 – Santiago Vidalis ir Agustinas Gentile, 10 – Juanas Santiso (6 atk. kam., 8 rez. perd., 1/7 tritaškių).

Svečiams 22 taškus atnešė Remy Abellas (2/8 tritaškių, 6 rez. perd.), 16 – 38-erių 210 cm ūgio serbas Draganas Zekovičius (9 atk. kam.), 15 – Jesusas Cruzas (6 atk. kam., 4 klaidos, 3/5 tritaškių).

„Aguada“ ant parketo grįš spalio 30-osios maču prieš lygos debiutantus Montevidėjaus „Union Atletica“ (2/2).

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
E.Mockevičius debiutavo Urugvajuje
E.Mockevičius Urugvajuje buvo arti dvigubo dublio

