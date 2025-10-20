Sh.Napieras pradeda naują karjeros etapą

Pranešama, kad Sh.Napieras atmetė buvusius pasiūlymus ir prisijungė prie Vašingtono „Wizards“ trenerių štabo kaip praktikantas.
34-erių krepšininkas pernai gynė Miuncheno „Bayern“ spalvas ir Eurolygoje rinko 10,3 taško, 2,3 atkovoto kamuolio, 3,2 rezultatyvaus perdavimo ir 11,6 naudingumo balo statistiką.
Per karjerą Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) įžaidėjas sužaidė 354 mačus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!