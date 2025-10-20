Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Sh.Napieras pradeda naują karjeros etapą

2025-10-20 17:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-20 17:28

Pastaruosius tris sezonus Eurolygoje žaidęs Shabazzas Napieras nusprendė siekti treniravimo karjeros.

Sh.Napieras suka į treniravimą (Scanpix nuotr.)

0

Pranešama, kad Sh.Napieras atmetė buvusius pasiūlymus ir prisijungė prie Vašingtono „Wizards“ trenerių štabo kaip praktikantas.

34-erių krepšininkas pernai gynė Miuncheno „Bayern“ spalvas ir Eurolygoje rinko 10,3 taško, 2,3 atkovoto kamuolio, 3,2 rezultatyvaus perdavimo ir 11,6 naudingumo balo statistiką.

Per karjerą Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) įžaidėjas sužaidė 354 mačus.

