Internete sparčiai plinta įrašas su Inga Ruginiene: „Kai prieš judesį su chebra apsipirkinėji“

„TikTok“ platformoje išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota premjerė I. Ruginienė.
Paviešintame įraše matyti, kad politikė lankėsi maisto prekių parduotuvėje. Ją filmavęs lietuvis užfiksavo, kaip moteris kasoje deda į krepšius bananus bei uogas, šalia jos stovi apsaugos darbuotojai.
„Kai prieš judesį su chebra apsipirkinėji“, – ironiškai rašoma prie vaizdo įrašo.
Įrašas sprogdina peržiūras
Šis įrašas sulaukė įspūdingo dėmesio – žmonės jį peržiūrėjo daugiau nei 180 tūkstančių kartų.
Tiesa, komentaruose žmonės pasidalijo į dvi stovyklas – kol vieni teigė, kad tai – visiškai normalus vaizdas, kiti buvo įsitikinę, kad toks vaizdo įrašas gali būti susijęs su politikės reklama.
„Normalus vaizdas, ji juk žmogus, mama ir žmona“, – rašė vienas internautas.
„Visi komentuojantys, kad čia viskas normaliai, aiškiai nesupranta, kad čia eilinė reklama siekiant ją neva parodyti, kaip paprastą žmogų, apsipirkinėjantį parduotuvėje.
Kiek žmonių per visą šitą laiką yra matę prezidentus, premjerus ir kitus asmenis, kuriems taikoma apsauga apsipirkinėjančius parduotuvėse? Nematėt, o žinot kodėl? Todėl, kad tai įeina į jų aptarnavimą, jie pasako, ko reikia ir viskas yra superkama. Čia gryna reklama, ant kurios dauguma ir pakibot“, – įsitikinęs kitas.
„Užuojauta žmogui, net apsipirkti ramiai negalima“, – pridūrė trečias.
