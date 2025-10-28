Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Internete sparčiai plinta įrašas su Inga Ruginiene: „Kai prieš judesį su chebra apsipirkinėji“

2025-10-28 14:18
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-10-28 14:18
2025-10-28 14:18

Premjere tapusi Inga Ruginienė atsidūrė po padidinamuoju stiklu – štai vienas internautas, pamatęs ją apsipirkinėjančią parduotuvėje, nufilmavo ir paviešino socialiniuose tinkluose. Įrašas kaipmat išplito interneto platybėse ir įplieskė diskusiją tarp lietuvių.  

Inga Ruginienė (nuotr. BNS, stopkadras)

„TikTok“ platformoje išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota premjerė I. Ruginienė.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paviešintame įraše matyti, kad politikė lankėsi maisto prekių parduotuvėje. Ją filmavęs lietuvis užfiksavo, kaip moteris kasoje deda į krepšius bananus bei uogas, šalia jos stovi apsaugos darbuotojai.  

„Kai prieš judesį su chebra apsipirkinėji“, – ironiškai rašoma prie vaizdo įrašo.  

@seimorinkimai #judesys #seimas #valdzia ♬ original sound - ArchiveAmhara

Įrašas sprogdina peržiūras

Šis įrašas sulaukė įspūdingo dėmesio – žmonės jį peržiūrėjo daugiau nei 180 tūkstančių kartų.  

Tiesa, komentaruose žmonės pasidalijo į dvi stovyklas – kol vieni teigė, kad tai – visiškai normalus vaizdas, kiti buvo įsitikinę, kad toks vaizdo įrašas gali būti susijęs su politikės reklama.  

„Normalus vaizdas, ji juk žmogus, mama ir žmona“, – rašė vienas internautas.  

„Visi komentuojantys, kad čia viskas normaliai, aiškiai nesupranta, kad čia eilinė reklama siekiant ją neva parodyti, kaip paprastą žmogų, apsipirkinėjantį parduotuvėje.

Kiek žmonių per visą šitą laiką yra matę prezidentus, premjerus ir kitus asmenis, kuriems taikoma apsauga apsipirkinėjančius parduotuvėse? Nematėt, o žinot kodėl? Todėl, kad tai įeina į jų aptarnavimą, jie pasako, ko reikia ir viskas yra superkama. Čia gryna reklama, ant kurios dauguma ir pakibot“, – įsitikinęs kitas.  

„Užuojauta žmogui, net apsipirkti ramiai negalima“, – pridūrė trečias.

2025-10-28 14:29
Premjeras nėra "normalus" žmogus, jeigu su keliais apsauginiais apsipirkt eina. Dar tegul prezidentas valstybės pats po pardes pradeda vaikščiot, nu tikra Bananų respublika.
