  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Ruginienė nekomentuoja Taminsko galimybių tapti krašto apsaugos ministru: aš neįvardijau jokio kandidato

2025-10-28 10:30 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 10:30

Premjerė Inga Ruginienė nekomentuoja žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos, esą į krašto apsaugos ministrus ketinama teikti dabartinio Susisiekimo ministerijos vadovo Juro Taminsko kandidatūrą. Politikė tvirtina, kad socialdemokratai naują ministrą renkasi iš kelių pretendentų ir kandidatą visuomenei pristatys tik tada, kai dėl to susitars partijos gretose.

Inga Ruginienė BNS Foto

Premjerė Inga Ruginienė nekomentuoja žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos, esą į krašto apsaugos ministrus ketinama teikti dabartinio Susisiekimo ministerijos vadovo Juro Taminsko kandidatūrą. Politikė tvirtina, kad socialdemokratai naują ministrą renkasi iš kelių pretendentų ir kandidatą visuomenei pristatys tik tada, kai dėl to susitars partijos gretose.

„Aš neįvardijau jokio kandidato. Kai įvardinsiu, galėsiu pasakyti, kodėl (pateikiau tokią kandidatūrą – ELTA)“, – antradienį žurnalistams Vyriausybėje sakė I. Ruginienė, klausiama apie galimą J. Taminsko kandidatūrą.

„Tikrai yra keli kandidatai, bet turime patys partijoje apsispręsti dėl vieno galimo (kandidato – ELTA) ir tada jį paviešinsime“, – pažymėjo ji.

Iš krašto apsaugos ministrės pareigų atleidus Dovilę Šakalienę, į jos vietą socialdemokratai svarsto deleguoti Susisiekimo ministerijai vadovaujantį Jurą Taminską. Apie tai Eltai patvirtino su situacija susipažinę šaltiniai. Pirmieji apie galimą pretendentą į Krašto apsaugos ministrus (KAM) pranešė naujienų portalas „Lrytas“.

Premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas Eltai teigė negalintis nei patvirtinti, nei paneigti šios informacijos.

