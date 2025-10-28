Ruginienė nekomentuoja Taminsko galimybių tapti krašto apsaugos ministru: aš neįvardijau jokio kandidato

„Aš neįvardijau jokio kandidato. Kai įvardinsiu, galėsiu pasakyti, kodėl (pateikiau tokią kandidatūrą – ELTA)“, – antradienį žurnalistams Vyriausybėje sakė I. Ruginienė, klausiama apie galimą J. Taminsko kandidatūrą.
„Tikrai yra keli kandidatai, bet turime patys partijoje apsispręsti dėl vieno galimo (kandidato – ELTA) ir tada jį paviešinsime“, – pažymėjo ji.
Iš krašto apsaugos ministrės pareigų atleidus Dovilę Šakalienę, į jos vietą socialdemokratai svarsto deleguoti Susisiekimo ministerijai vadovaujantį Jurą Taminską. Apie tai Eltai patvirtino su situacija susipažinę šaltiniai. Pirmieji apie galimą pretendentą į Krašto apsaugos ministrus (KAM) pranešė naujienų portalas „Lrytas“.
Premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas Eltai teigė negalintis nei patvirtinti, nei paneigti šios informacijos.
