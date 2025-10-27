Ruginienė: sieksime, kad kontrabandos gabentojams būtų taikomas ir laisvės atėmimas

„Trečiadienį Vyriausybės posėdyje atsiras naujas Baudžiamojo kodekso pakeitimo projektas, kuriame mes įteisinsim aukščiausią ir griežčiausią bausmę už kontrabandą. Jeigu anksčiau kalbėjom apie pinigines baudas ir jų didinimą, tai šiandien aptarėme, kad tai galėtų būti ir laisvės atėmimas. Tai trečiadienį nuguls Vyriausybėje ant salo, priimsim sprendimą ir keliaus į Seimą“, – Vyriausybėje po Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdžio žurnalistams sakė I. Ruginienė.
Šiuo metu baudžiamosios atsakomybės sulaukia tie asmenys, kurie disponuoja bent 1,5 tūkst. pakelių cigarečių. Neretai toks kiekis ir gabenamas oro balionais siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas neseniai pasakojo, kad iš Baltarusijos kontrabandines cigaretes atvykstantys susirinkti asmenys dažniausiai būna Lietuvos piliečiai iš įvairių šalies regionų, dažniausiai tai yra jauni vyrai, iki 40 metų, kurie neturi darbo.
Dėl oro balionais gabentos kontrabandos teismui perduotos bylos dėl 19 asmenų, 11 žmonių už minėtą nusikalstamą veiką jau yra nuteisti, 32 asmenys yra įtariamieji, 37 žmonėms tyrimuose suteiktas specialiojo liudytojo statusas.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado R. Liubajevo teigimu, pasieniečiai ikiteisminiuose tyrimuose iš viso buvo sulaikę per 100 asmenų, susijusius su rūkalų gabenimu oro balionais iš Baltarusijos, 20 jų buvo pripažinti kaltais ir nuteisti. Visi kontrabandos gabenimo oru atvejai: balionais, bepilotėmis skraidyklėmis, dronais ir pan. yra tiriami kaip organizuotos nusikalstamos veikos.
ELTA primena, kad po praėjusią savaitę vykusio meteorologinių balionų antplūdžio, trečiadienį taip pat ketinama apsispręsti dėl Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo, pirmadienį informavo premjerė.
Praėjusią savaitę Lietuvoje keturis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos.
Pastaruoju metu dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų vis sustabdoma Vilniaus oro uosto veikla. Tokie incidentai fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais. Reaguojant į situaciją taip pat buvo laikinai uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai su Baltarusija.
Savo ruožtu Prezidentūra sako, kad, siekiant suvaldyti situaciją, gali būti svarstoma riboti tranzitą į Kaliningradą bei ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.
