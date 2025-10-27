Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Trečiąkart uždarius Vilniaus oro uostą – emocijų banga: pasisakė ir žinomi žmonės

2025-10-27 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 10:25

Vilniaus oro uostas tris vakarus iš eilės buvo uždarytas dėl iš Baltarusijos atskrendančių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis. Keliaujantys lietuviai susiduria su didžiuliais nepatogumais, o visuomenėje netyla aistros dėl politikų sprendimų šiuo klausimu. 

Vilniaus oro uostas (nuotr. BNS, Facebook)

2

Socialiniuose tinkluose žinomi Lietuvos žmonės dalijasi savo mintimis apie šalyje pasikartojančius incidentus bei jau tris vakarus iš eilės uždaromą Vilniaus oro uostą.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Socialiniuose tinkluose – aistrų banga

„Kokie dar $%^&^%$ !! meteorologiniai balionai?? Čia yra LT teritorijos puolimas. Gal bent jau pagaliau pradėkim vadinti veiksmus taip, kokie jie yra“, – socialiniame tinkle rėžė muzikos prodiuseris Justas Čekuolis.  

„Uždarom savaitgalį linksmai“, – rašė kompozitorius Deivydas Zvonkus, pasidalindamas kūriniu apie šiandienos aktualijas.  

„Situacija būtų tokia šiai dienai – geresnės iliustracijos nerasi“, – pridūrė komikas Mantas Stonkus, paviešindamas iliustraciją iš filmuko „Mikė Pūkuotukas“.  

Tuo tarpu puslapis „Gerovės valstybė“ pasidalijo dirbtinio intelekto sukurtu kadru, atspindinčiu tai, kas vyksta šalyje.

Primename, kad sekmadienio vakarą vėl sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Toks sprendimas priimtas dėl sostinės oro uosto link skrendančių, neidentifikuotų objektų – tikėtina, meteorologinių balionų.

kelionės buvo sutrikdytos 47 į Vilniaus oro uostą skridusiems orlaiviams – dalis skrydžių atšaukta, kai kurie nukreipti ir pavėlinti. 

