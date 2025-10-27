Plinta komiška daina apie Ingą Ruginienę: ją įkūnijo Viačeslavas Mickevičius-Slavka

Vyras įrašu, kuriame dainuoja, pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.
Paviešino dainą
Vaizdo įraše jis groja su gitara ir dainuoja dainą apie premjerę. Tačiau tai – dar ne viskas. Viačeslavas nusprendė įkūnyti ją dėvėdamas peruką.
Instagram tinkle jis trumpai rašė: „Premjerės daina“.
Netrukus jis sulaukė ir komentarų:
„Tu nuostabus“, – rašė vienas žmogus.
„10 / 10“, – trumpai įvertino kitas.
„Bet tai kai į Ruginienę panašus“, – juokėsi trečias.
