TV3 naujienos > Žmonės

Plinta komiška daina apie Ingą Ruginienę: ją įkūnijo Viačeslavas Mickevičius-Slavka

2025-10-27 19:01
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 19:01

Renginių vedėjas ir aktorius Viačeslavas Mickevičius-Slavka sukūrė komišką dainą apie premjerę Ingą Ruginienę bei įkūnijo ją dėvėdamas peruką.

Viačeslavas Mickevičius-Slavka, Inga Ruginienė (nuotr. BNS)

Renginių vedėjas ir aktorius Viačeslavas Mickevičius-Slavka sukūrė komišką dainą apie premjerę Ingą Ruginienę bei įkūnijo ją dėvėdamas peruką.

15

Vyras įrašu, kuriame dainuoja, pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.

Paviešino dainą

Vaizdo įraše jis groja su gitara ir dainuoja dainą apie premjerę. Tačiau tai – dar ne viskas. Viačeslavas nusprendė įkūnyti ją dėvėdamas peruką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Instagram tinkle jis trumpai rašė: „Premjerės daina“.

Netrukus jis sulaukė ir komentarų:

„Tu nuostabus“, – rašė vienas žmogus.

„10 / 10“, – trumpai įvertino kitas.

„Bet tai kai į Ruginienę panašus“, – juokėsi trečias.



Šitam gaidžiui
Šitam gaidžiui
2025-10-27 19:11
Kepenis reikėtų išsitirti. Tokie ratilai po akimis, ne prie gero.
Atsakyti
reik
reik
2025-10-27 19:18
tokiems kulturos darbuotojams is viso nemoket pinigu
Atsakyti
ka tas
ka tas
2025-10-27 19:10
konservinis ruskelia vaidenasi
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
