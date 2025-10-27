Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Viešumoje pasirodžiusi Erica Jennings parodė ūgtelėjusius vaikus

2025-10-27 18:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 18:20

Sekmadienio vakarą pristatytas naujausias kultinio Lietuvos režisieriaus Emilio Vėlyvio darbas – mistinis kriminalinis serialas „Vilko gomurys“. Į pristatymą susirinko garsūs Lietuvos žmonės.

Ant raudonojo kilimo pasirodė ir garsi dainininkė Erica Jennings, kurią atlydėjo du jos sūnūs.

Emilio Vélyvio serialo „Vilko gomurys“ premjeros svečiai (nuotr. Paulius Peleckis/BNS)
Parodė ūgtelėjusius vaikus

Ant pristatymo raudonojo kilimo Erica pozavo šalia savo gerokai ūgtelėjusių vaikų – Prano ir Antano Didžiulių. Trijulė laikėsi nurodyto aprangos kodo ir puošėsi juodos spalvos drabužiais.

Jaukiai sūnų apglėbta dainininkė buvo apsirengusi trumpą sijoną ir juodą palaidinę, o puikiu akcentu tapo raštuotos pėdkelnės.

Pranas ir Antanas taip pat pasirinko juodas palaidines bei mėlynus ir juodus džinsus.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad vaikų Erica susilaukė su kitu garsiu dainininku Jurgiu Didžiuliu, tačiau šiuo metu pora yra išsiskyrusi.

Poros skyrybos

Žiemą laidoje Pasaulis pagal moteris“ lankęsis atlikėjas papasakojo apie skyrybas.

2021-aisiais Lietuvą apskriejo netikėta žinia apie J. Didžiulio ir E. Jennings skyrybas. Pokalbio metu vyras prasitarė, kas lėmė šį sprendimą.  

„Mes su Erica formaliai dar nesame išsiskyrę, bet tikrai nesame pora. Mes jau kurį laiką jautėme, kad skiriasi mūsų kryptys. Geriau nuoširdžiai suprasti, kad, jeigu tu ir tas žmogus būsite laimingesni eidami skirtingais keliais, tai geriau išsiskirti, negu dėl kažkokių priežasčių būti kartu.

Dabar esu laimingesnis. Tai buvo geriausias sprendimas man ir jai. Manau, kad labai gražu, jog tarp mūsų yra labai daug supratingumo“, – pasidžiaugė J. Didžiulis.

Paslaptingai užsiminęs, kad šiuo metu jo širdis „keičiasi“, Jurgis teigė dabar suprantantis, kad santykiai gali būti labai skirtingi:

„Ačiū Dievui, po to turėjau labai gražių santykių. Kartais turi pabūti su žmogumi, kad kažko išmoktum, pamatytum save, kitą ir nebūtinai turi sukurti šeimą. O man atėjo realizacija, kad gal nesu pasiruošęs rimtiems santykiams.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

