Neįtikėtina: naujojo kultūros ministro likimą Emilis Vėlyvis atspėjo dar prieš keletą metų

Emilis Vėlyvis savo socialiniuose tinkluose pasidalino juodojo humoro trumpametražio filmo premjera „Ministras“, kaip rašė pats, protestuodamas tokiu būdu ir pasidalindamas šiuo filmu.
Filmas lyg pranašystė
Paskutinėmis dienomis Lietuvoje vyrauja sumaištis dėl pokyčių kultūros ministerijoje. Piliečiai rengia įvairius protestus, o žinomas kino režisierius Emilis Vėlyvis taip pat prisidėjo prie paskutinio protesto, tik jis protestavo socialinėje erdvėje.
Emilis Vėlyvis savo socialiniuose tinkluose pasidalino juodojo humoro trumpametražio filmo premjera „Ministras“. Nors filmas buvo filmuotas 2019 m., tačiau atitinka aktualijas, kurios vyrauja dabar.
Filme Džiugas Siaurusaitis atlieka pagrindinį vaidmenį ir vaidina kultūros ministrą, tačiau susiklosčiusi situacija primena jau buvusį kultūros ministrą Ignotą Adomavičių, dėl kurio kilo itin dideli nepasitenkinimai.
Kultūros ministras filme yra užpuolamas žurnalistų klausimais po savo pasakytos kalbos per spaudos konferenciją. Jam pasisakius apie pokyčius, paaiškėjo, jog į vienas pareigas jis nori paskirti savo žmoną, o tuomet kyla tikras sąmyšis.
Vėliau kultūros ministras atsiduria premjero kabinete, o šis jam pataria kurti ryšį su žmonėmis, skleisti savo kultūrinę misiją, bendrauti su žmonėmis.
Kultūros ministras sunkiai tvarkosi su jam pavestomis užduotimis ir jį ištikusia krize.
