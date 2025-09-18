Emilis Vėlyvis kreipiasi į visus Lietuvos gyventojus: darydami 1 veiksmą užsitraukiate didelę gėdą

Vienas iš projekto ambasadorių – režisierius Emilis Vėlyvis dalijasi asmenine patirtimi apie piratavimo žalą kino industrijai ir pabrėžia sąžiningai platinamo turinio svarbą.
Filmas tapo populiarus, bet internete
Pasak Vėlyvio, pirmojo „Zero“ istorija puikiai iliustruoja piratavimo paradoksą. Kino teatruose filmas sulaukė riboto dėmesio, tačiau nelegaliai išplitęs internete tapo masiniu reiškiniu.
„Žiūrovai perimdavo personažų frazes, kūrė parodijas, talpino įrašus į „YouTube“. Tai buvo smagus, bet kartu ir skaudus laikas, kai kūrinys gyveno savo gyvenimą, tačiau kūrėjai negaudavo jokios grąžos“, – pasakoja režisierius. Didžiausią žalą, anot Vėlyvio, patyrė „Zero 2“.
„Vos tik filmas pasirodė nelegaliose platformose, žiūrovų skaičius kino teatruose sumažėjo perpus“, – prisimena jis.
Anksčiau kūrėjai turėjo kovoti patys
Režisierius atvirauja, kad teisinė bazė praktiškai neveikė ir pasirodžius jo filmui „Redirected“.
Kūrybinė komanda buvo priversta ieškoti netradicinių būdų – samdyti žmones stebėti kino sales, sekti nelegalius įrašus, rašyti laiškus piratų platformoms.
„Tai buvo užburtas ratas – net pagavęs vagį kitą dieną vėl pamatydavai filmą internete“, – sako Vėlyvis.
Šiandien situacija daug palankesnė
Pasak režisieriaus, šiandien žiūrovai turi daugybę legalių alternatyvų, kurios yra patogios ir prieinamos.
„Filmo nuoma ar įsigijimas internetu kainuoja vos kelis eurus, o rizika parsisiųsti nelegaliai gali baigtis šimtais eurų baudų. Dabar užtenka dviejų mygtukų paspaudimų, kad filmą galėtum pamatyti legaliai“, – akcentuoja jis.
Vis dėlto, anot Vėlyvio, piratavimas visiškai neišnyks.
„Tai tarsi kleptomanija – nepriklausomai nuo patogumo ar kainos, dalis žmonių visada pasirinks nelegalius šaltinius“, – teigia režisierius.
Iniciatyvos kūrėjai kviečia visuomenę tapti pokyčio dalimi – rinktis sąžiningai platinamą turinį ir taip prisidėti prie lietuviško kino augimo.
Projektą „Žiūrėk legaliai“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
