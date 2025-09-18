Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
19
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Emilis Vėlyvis kreipiasi į visus Lietuvos gyventojus: darydami 1 veiksmą užsitraukiate didelę gėdą

2025-09-18 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 12:25

Lietuvoje startuoja nauja iniciatyva „Atitrūk legaliai – pamatyk čia!“, siekianti keisti požiūrį į filmų ir serialų žiūrėjimą, skatinti legalių platformų naudojimą bei mažinti piratavimą.

E. Vėlyvis (nuotr. Organizatorių)

Lietuvoje startuoja nauja iniciatyva „Atitrūk legaliai – pamatyk čia!“, siekianti keisti požiūrį į filmų ir serialų žiūrėjimą, skatinti legalių platformų naudojimą bei mažinti piratavimą.

REKLAMA
19

Vienas iš projekto ambasadorių – režisierius Emilis Vėlyvis dalijasi asmenine patirtimi apie piratavimo žalą kino industrijai ir pabrėžia sąžiningai platinamo turinio svarbą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Filmas tapo populiarus, bet internete 

Pasak Vėlyvio, pirmojo „Zero“ istorija puikiai iliustruoja piratavimo paradoksą. Kino teatruose filmas sulaukė riboto dėmesio, tačiau nelegaliai išplitęs internete tapo masiniu reiškiniu.

REKLAMA
REKLAMA

„Žiūrovai perimdavo personažų frazes, kūrė parodijas, talpino įrašus į „YouTube“. Tai buvo smagus, bet kartu ir skaudus laikas, kai kūrinys gyveno savo gyvenimą, tačiau kūrėjai negaudavo jokios grąžos“, – pasakoja režisierius. Didžiausią žalą, anot Vėlyvio, patyrė „Zero 2“.

REKLAMA

„Vos tik filmas pasirodė nelegaliose platformose, žiūrovų skaičius kino teatruose sumažėjo perpus“, – prisimena jis. 

Anksčiau kūrėjai turėjo kovoti patys 

Režisierius atvirauja, kad teisinė bazė praktiškai neveikė ir pasirodžius jo filmui „Redirected“.

Kūrybinė komanda buvo priversta ieškoti netradicinių būdų – samdyti žmones stebėti kino sales, sekti nelegalius įrašus, rašyti laiškus piratų platformoms.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai buvo užburtas ratas – net pagavęs vagį kitą dieną vėl pamatydavai filmą internete“, – sako Vėlyvis. 

Šiandien situacija daug palankesnė 

Pasak režisieriaus, šiandien žiūrovai turi daugybę legalių alternatyvų, kurios yra patogios ir prieinamos.

„Filmo nuoma ar įsigijimas internetu kainuoja vos kelis eurus, o rizika parsisiųsti nelegaliai gali baigtis šimtais eurų baudų. Dabar užtenka dviejų mygtukų paspaudimų, kad filmą galėtum pamatyti legaliai“, – akcentuoja jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto, anot Vėlyvio, piratavimas visiškai neišnyks.

„Tai tarsi kleptomanija – nepriklausomai nuo patogumo ar kainos, dalis žmonių visada pasirinks nelegalius šaltinius“, – teigia režisierius. 

Iniciatyvos kūrėjai kviečia visuomenę tapti pokyčio dalimi – rinktis sąžiningai platinamą turinį ir taip prisidėti prie lietuviško kino augimo.

REKLAMA

Prisijunk prie iniciatyvos, dalinkis istorijomis ir rinkis legalią pramogą – nes kiekvienas peržiūrėtas filmas palaiko kino kūrėjus ir jų svajones. 

Daugiau informacijos projekto internetinėje svetainėje pamatykcia.lt.  

Projektą „Žiūrėk legaliai“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
NeEmilis ir Neveluoja
NeEmilis ir Neveluoja
2025-09-18 12:48
Kai kursit filmus, kurie turetu kazkokia prasme, o ne keiksmazodziai ir absoliutus bull shitas turinio atzvilgiu, gal tada net TV pradesiu ziureti, o dabar as esu tas, kuris tau asmeniskai sako - tu esi turinio kurybos geda rankomis sukryziaves isdidus lyg povas pelkeje sliekus gaminantis. Konstatuoju fakta - nera absoliuciai nei kvapo lietuvisko turinio filmu pasaulyje siais laikais, tad nesusireiksmink misteri Velyvi, cia labiau tie filmai tiktokui puikiai tinka, ten panasus kontentas :)
Atsakyti
X
X
2025-09-18 12:59
Lietuvių filmai ir serialai tokie,kad net piratinėse svetainėse ir veltui nežiūriu. Nežiūrėčiau net jei man už tai primokėtų. Dauguma lietuvių kūrybos skirta buduliams ir tiems pas ką žirnio didumo smegenys. Žemiausio intelekto,žemiausio humoro - toks jausmas,kad žiūrėtum rusų antrarūšį chlama,tik kad vaidina lietuviai ir kalba lietuviškai. Tokie filmai kaip Zero skirti vaikams iki 16 metų. Primityvu. Palyginus kino šedevrus ką ankščiau kūrė - ir kokį šūdą dabar generuoja apima svetima gėda.
Atsakyti
Aha
Aha
2025-09-18 13:17
Jau kam kam, o ne Emiliui kalbėti apie gėdą... Blogesnio kandidato gėdinimui tiesiog neįmanoma Lietuvoje surasti... Moralinis, teisingiau, amoralinis autoritetas...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (19)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų