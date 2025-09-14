Justina Nemanytė išsiskyrė su mylimuoju – pirmąkart atvirai, kodėl jiems nepavyko: sunku man, tikrai neslėpsiu

„Šiuo metu esu išsiskyrusi ir vėl iš naujo ieškau antros pusės“, – be užuolankų sako moteris.
Kas nutiko, kad daugelio ypač tvirta laikyta pora nusprendė sukti skirtingais keliais?
Ne kartą duodama interviu Justina pabrėždavo, kad Ignas yra tas vyras, su kuriuo norėtų kurti šeimą, susilaukti vaikų. Visgi, pasak aktorės, to labiau troško ji, o buvęs mylimasis kol kas turi kitus prioritetus. Moteris taip pat pripažįsta, kad skyrybos niekuomet neįvyksta tik dėl vieno kaltės, nes klaidų padarė abu, todėl ir sprendimą priėmė drauge.
„Tiesiog supratom, kad norim skirtingų dalykų. Aš labai noriu šeimos, stabilumo, o Ignas dar nori ieškoti savęs, patirti daug naujų dalykų, todėl labai paprastai susėdom, pakalbėjom ir išėjom skirtingais keliais. <...> Tikrai galvojau, kad su tuo žmogum nugyvensiu visą gyvenimą, bet taip jau atsitiko. Labai sunku, čia tikrai jau neslėpsiu. Man atrodė, kad abu stengėmės į tą pačią pusę eiti ir nelengva išgirsti, jog žmogus jautė gal tam tikra prasme net mano spaudimą ir pats sau gal melavo. <...> Visgi aš negaliu priversti žmogaus būti su manim, jeigu jis to nenori“, – sako Justina.
Emocijos po skyrybų
Ar pora dar bandė išsaugoti savo santykius? Aktorė tikina, kad jie padarė viską, kas buvo įmanoma, tačiau skyrybų išvengti nepavyko. Visgi Justina neslepia, kad jausmai Ignui dar neišblėso, nes santykiai nutrūko vos prieš tris mėnesius ir užsimiršti reikia daugiau laiko. Ypač sunkus etapas, pasak moters, buvo pirmas mėnuo po išsiskyrimo, kai atrodė, kad liūdesys yra bedugnis, tačiau dabar jaučiasi žymiai lengviau ir stengiasi nepasiduoti savigailai.
„Man šitos skyrybos davė tikrai daug brandos. Per trumpą laiką daug supratau ir apie save, ko iš tikrųjų noriu. Sakyčiau, kad net įvyko savotiška asmenybinė transformacija. Iš tiesų buvau pamiršus, kad esu kūrėja ir dabar į tai stipriai grįžau, todėl laukia daug naujų įvairių projektų“, – šypsodamasi sako Justina.
Aktorė taip pat atskleidė, kokias tris pagrindines pamokas išsinešė iš santykių su Ignu, kurių tikina nekartosianti naujuose santykiuose. O ar ji nebijo vėl ką nors įsileisti į širdį? Juk pirmoji draugystė su mylimuoju truko net dešimt metų, dabar išsiskyrė po penkerių – gal aktorė apskritai nusivylė ilgalaikiais santykiais?
Justina juokiasi, kad yra absoliučiai meilės žmogus, todėl neketina nuleisti rankų ir jau vaikšto į pasimatymus. Kaip jai sekasi? Kodėl šioje srityje jaučiasi visiška dinozaure? Galiausiai, koks vyras galėtų pavergti jos širdį?
„Žinai, noriu tokio vyro, kuris jei prieis arčiau, tai apkabins ir niekada nepaleis. Noriu, kad manęs jau nepaleistų šįkart“, – braukdama ašaras sako Justina.
Išskirtinį pokalbį su Justina Nemanyte žiūrėkite straipsnio pradžioje.
