Ugnė Zavistauskaitė parodė, kaip atrodė praeityje: „Bjaurusis ančiukas tapo savimi pasitikinčia gulbe“

Socialiniame tinkle „Instagram“ Ugnė pasidalijo itin jautriu įrašu.
Ugnė Zavistauskaitė prabilo atvirai
Paviešintame vaizdo įraše U. Zavistauskaitė sutalpino savo vaikystės ir paauglystės nuotraukas bei atskleidė, kad šiuo gyvenimo etapu turėjo daug kompleksų, patyrė patyčias. Tačiau galiausiai viskas pasikeitė.
„Niekados nesu buvusi tokia atvira ir noriu papasakoti jums savo istoriją.
Kai buvau maža, varčiau žurnalų viršelius, galvodama: „kaip norėčiau būti viena jų“. Buvau apvali ir visad kompleksavau, didžiausias mano noras buvo tapti gražia. Dievulio, gimtadienio torto žvakių, baltų žirgų laukuose prašydavau, kad išpildytų šį mano norą.
Esu praėjusi patyčias mokykloje, nepritapimą būreliuose ir ilgą paauglystės dalį buvau tiesiog sustangdinta, kompleksuota, vieniša tylene. Paradoksalu, kad nusprendžiau stoti į aktorinį ir tapti aktore. Visados galvoje kirbėjo viena mintis – nepabandysiu, gailėsiuos visą gyvenimą. Pabandžiau ir ne bet kur, o šalyje, kurios kalbos nemokėjau ir stebuklingu būdu mane priėmė. Besimokydama išsilaisvinau ir pražydau, pasiskaniuodama realizuojant savo didžiausią svajonę.
Svoris nukrito, kalbą pramokau be galo greitai. Atrodytų, ne komforto zonoje radau tai, kas mane veža ir neleidžia prarasti motyvacijos tobulėti. Vaidyba tapo mano didžiąja meile, dėl kurios bjaurusis ančiukas tapo savimi pasitikinčia gulbe.
Drąsa nerti į tai, ko nežinai, veda į tobulėjimą ir dabar, vartant žurnalą ir ten matant save man kyla lengva šypsena ir aš prisimenu mažą liūdną mergaitę, kuri svajojo žydėti...
Elara by Ugnė yra vieta, kurioje noriu įkvėpti merginas ir moteris niekados neabejoti savimi, siekti tikslo ir būti užtikrintomis, nes kiekviena iš mūsų yra verta savojo „žurnalo viršelio“.
Elara by Ugnė rasi kokybiškos ir švarios dekoratyvinės bei odos priežiūros kosmetikos, kruopščiai atrinktos tam, kad žydėtum“, – socialiniame tinkle pasakojo Ugnė, taip pristatydama savo naują projektą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!