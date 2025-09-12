Erica Jennings sužibėjo naujoje dainoje: parodė vaizdo įrašą

Erica Jennings ir Tomas Krivickas-Psicho išleido naują dainos „Neišeik“ versiją. Dainos įrašas matomas studijoje, tačiau šia versija duetas pasidalino ir Instagram platformoje, kur sulaukė didelio dėmesio.
Atvėrė gražius vaizdus
Pasidalinę vaizdo ėrašu socialiniuose tinkluose, kur atlieka dainą „Neišeik“ duetas sulaukė didelio dėmesio.
Vienoje vaizdo įraše dalyje matomi saulėti bei vasariški vaizdai, kur horizonte nusitiesia jūra, kitoje dalyje lietuviški orai – nestiprus lietus.
Vaizdo įrašas sulaukė beveik 200 tūkst. peržiūrų.
