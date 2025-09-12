Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Erica Jennings sužibėjo naujoje dainoje: parodė vaizdo įrašą

2025-09-12 17:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 17:57

Prieš kurį laiką žinoma moteris, dainininkė Erica Jennings išleido naują dainos versiją kartu su Tomu Krivicku-Psicho – „Neišeik“. Pasidalintu vaizdo įrašu duetas sulaukė gerbėjų dėmesio.

1

Erica Jennings ir Tomas Krivickas-Psicho išleido naują dainos „Neišeik“ versiją. Dainos įrašas matomas studijoje, tačiau šia versija duetas pasidalino ir Instagram platformoje, kur sulaukė didelio dėmesio.

Visa širdimi LGBTQ+ palaikanti Erica Jennings: turi būti lygios laisvės
(3 nuotr.)
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Visa širdimi LGBTQ+ palaikanti Erica Jennings: turi būti lygios laisvės

Atvėrė gražius vaizdus

Pasidalinę vaizdo ėrašu socialiniuose tinkluose, kur atlieka dainą „Neišeik“ duetas sulaukė didelio dėmesio.

Vienoje vaizdo įraše dalyje matomi saulėti bei vasariški vaizdai, kur horizonte nusitiesia jūra, kitoje dalyje lietuviški orai – nestiprus lietus.

Vaizdo įrašas sulaukė beveik 200 tūkst. peržiūrų.

 

Į viršų