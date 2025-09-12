Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Susituokė Paulina Paukštaitytė ir Vilius Popendikis

2025-09-12 13:52 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 13:52

Rugsėjo 11 diena žymių dainininkų gyvenime žymės svarbų įvykį – susituokė Paulina Paukštaitytė ir Vilius Popendikis.

Paulina Paukštaitytė ir Vilius Popendikis (Nuotr. asmeninio albumo)
11

Rugsėjo 11 diena žymių dainininkų gyvenime žymės svarbų įvykį – susituokė Paulina Paukštaitytė ir Vilius Popendikis.

13

Susituokė žymūs šalies dainininkai – Paulina Paukštaitytė bei sužadėtinis Vilius Popendikis.

Galingu balsu sužavėjusi Paulina Paukštaitytė: „Džiaugiuosi, kad buvau pastebėta tam tikrų žmonių“
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Galingu balsu sužavėjusi Paulina Paukštaitytė: „Džiaugiuosi, kad buvau pastebėta tam tikrų žmonių“

Įvykusi vestuvių šventė

Pora apie savo vestuves nesidalino socialiniuose tinkluose, tačiau Pauliną su jaunosios suknele galima buvo pastebėti kitų žmonių, kurie dalyvavo šventėje, vaizdo įrašuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Paulina Paukštaityte moteris patvirtino, jog vakar dieną su vyru Viliumi Popendikiu atšoko vestuves.

Paulina užfiksuotame vaizdo įraše šoko su dailia, blizgančia bei figūrą išryškinančia jaunosios suknele.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

A
A
2025-09-12 14:04
Ir ką mums daryti ?
Ką gero nuveikė Lietuvai ?
Atsakyti
Va taip
Va taip
2025-09-12 14:07
Gal reikėjo rašyti - pradedančių daininkų, nes iki žymių jiems dar toloka.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (13)
