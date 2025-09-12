Susituokė Paulina Paukštaitytė ir Vilius Popendikis

Susituokė žymūs šalies dainininkai – Paulina Paukštaitytė bei sužadėtinis Vilius Popendikis.
Įvykusi vestuvių šventė
Pora apie savo vestuves nesidalino socialiniuose tinkluose, tačiau Pauliną su jaunosios suknele galima buvo pastebėti kitų žmonių, kurie dalyvavo šventėje, vaizdo įrašuose.
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Paulina Paukštaityte moteris patvirtino, jog vakar dieną su vyru Viliumi Popendikiu atšoko vestuves.
Paulina užfiksuotame vaizdo įraše šoko su dailia, blizgančia bei figūrą išryškinančia jaunosios suknele.
