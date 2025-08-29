Selena Gomez Meksikoje atšventė savo mergvakarį: parodė neregėtus kadrus

„Rare Beauty“ įkūrėja, pasidalijo nuotraukomis ir vaizdo įrašu iš savo mergvakario Cabo San Lukase, Meksikoje, prieš vestuves su sužadėtiniu Benny Blanco, rašo pagesix.com.
Selenos Gomez šventė su artimiausiomis draugėmis – tarp jų senomis bičiulėmis Racquelle Stevens, Ashley Cook ir Courtney Lopez – mėgaudamosi saule jachtoje.
Svajingos nuotraukos parodė Gomez vilkinčią suknelę su atvira nugara, puoštą perlais, bei baltą šydą su užrašu „būsima nuotaka“.
Šventė apgalvota iki detalių
Selenos Gomez draugės pasirūpino, kad mergvakaris būtų šventiškas – jos padovanojo jai pižamą su užrašu „būsima nuotaka“ ir dekoruotą plunksnomis. Taip pat jos kambarys buvo papuoštas daugybe širdelės formos balionų bei balionais su užrašu „nuotaka“.
Blanco – tikrasis jo vardas Benjamin Levin – taip pat buvo paminėtas šventės metu: Selena Gomez pasidalijo nuotrauka, kurioje ji pozuoja priešais sidabrinius balionus su užrašu „Mrs. Levin“.
Vaizdo įraše, kuriame skamba Katy Perry daina „Teenage Dream“, Selena Gomez parodė, kaip jos draugės mojuoja su atspausdintu Blanco veidu. Savaitgalio pramogos taip pat apėmė filmą „Wedding Crashers“, vakarienes prie jūros žvakių šviesoje ir, žinoma, daug šokių.
Kol Gomez linksminosi Meksikoje, „Page Six“ sužinojo, kad Blanco savaitgalį praleido prabangoje – „Resorts World Las Vegas“ viešbučio „Chairman Villa“, kurio kaina siekia 25000 tūkst. dolerių už naktį.
Pora šiuo metu planuoja artėjančias vestuves.
Ji ir muzikos prodiuseris, 37 m., susižadėjo 2024 m. gruodį, po pusantrų metų draugystės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!