Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

TV prodiuserės Daudienės vaizdo įrašas sprogdina internetą: „Štai, kas liko iš mano vyro po gyvenimo su manimi“

2025-08-28 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-28 17:25

Žinoma laidų vedėja bei prodiuserė Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė savo socialiniuose tinkluose pasidalino šmaikščiu vaizdo įrašu, kuriame parodė, kaip, esą, atrodo jos vyras.

Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė (Nuotr. asmeninio albumo)
7

Žinoma laidų vedėja bei prodiuserė Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė savo socialiniuose tinkluose pasidalino šmaikščiu vaizdo įrašu, kuriame parodė, kaip, esą, atrodo jos vyras.

REKLAMA
0

Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė, žinoma prodiuserė bei laidų vedėja, savo socialiniuose tinkluose pasidalino šmaikščiu vaizdo įrašu, kuriuo leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė su šeima
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė su šeima

Kas liko iš vyro?

Žinoma moteris juokaudama pasidalino vaizdo įrašu ir šalia jo parašė: 

REKLAMA
REKLAMA

„Kas liko iš mano vyro po darbo ir gyvenimo su manim. Visiems geros dienos! P.S. šitą dublikatą radome Anykščių menų inkubatoriuje – menų studijoje. O visą paskutinę šio sezono laidą „Sveiki atvykę" žiūrėkite jau šį šeštadienį, 10 val. ryto, per TV3 televizija!“

Rūta vaizdo įraše juokiasi:

„Štai, kas liko iš mano vyro. Va, kas būna, kai su Daudiene susidedi. Dieve, dieve <...> nepyk, Dauda, aš tave mylėjau“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų