TV prodiuserės Daudienės vaizdo įrašas sprogdina internetą: „Štai, kas liko iš mano vyro po gyvenimo su manimi“

Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė, žinoma prodiuserė bei laidų vedėja, savo socialiniuose tinkluose pasidalino šmaikščiu vaizdo įrašu, kuriuo leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Kas liko iš vyro?
Žinoma moteris juokaudama pasidalino vaizdo įrašu ir šalia jo parašė:
„Kas liko iš mano vyro po darbo ir gyvenimo su manim. Visiems geros dienos! P.S. šitą dublikatą radome Anykščių menų inkubatoriuje – menų studijoje. O visą paskutinę šio sezono laidą „Sveiki atvykę" žiūrėkite jau šį šeštadienį, 10 val. ryto, per TV3 televizija!“
Rūta vaizdo įraše juokiasi:
„Štai, kas liko iš mano vyro. Va, kas būna, kai su Daudiene susidedi. Dieve, dieve <...> nepyk, Dauda, aš tave mylėjau“.
