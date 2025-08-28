Pasklidus žiniai apie Jono Valančiūno ir garsios aktorės „sužadėtuves“ – netikėtas pasiūlymas

Vėlų antradienio vakarą pora sužadėtuvių nuotraukomis pasidalino savo socialiniuose tinkluose, kurios sukėlė itin daug reakcijų bei sveikinimų.
Sureagavo Vilniaus savivaldybė
Į šią džiugią naujieną, po Taylor Swift ir Travis Kelce sužadėtuvių sureagavo ir Vilniaus savivaldybė, kuomet pasklido išgalvotas gandas apie Taylor Swift ir Jono Valančiūno sužadėtuves. Savo socialiniame tinkle „Instagram“ „govilnius“ pasidalino įrašu, kuris kvietė porą tuoktis Vilniuje.
Pasidalinę tokiu įrašu, „govilnius“ surašė priežastis, kodėl pora turėtų tuoktis būtent čia.
