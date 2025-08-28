Kalendorius
Žmonės

Pasklidus žiniai apie Jono Valančiūno ir garsios aktorės „sužadėtuves“ – netikėtas pasiūlymas

2025-08-28 10:25

Prieš dieną pasklido džiugi naujiena – susižadėjo viena žymiausių pasaulyje dainininkių, Taylor Swift ir jos mylimasis Travis Kelce. Pora pasidalino sužadėtuvių kadrais savo socialiniuose tinkluose, o į tai sureagavo Vilniaus savivaldybė.

Taylor Swift su sužadėtiniu ir Jonas Valančiūnas (Nuotr. socialinių tinklų ir SCANPIX)
5

Prieš dieną pasklido džiugi naujiena – susižadėjo viena žymiausių pasaulyje dainininkių, Taylor Swift ir jos mylimasis Travis Kelce. Pora pasidalino sužadėtuvių kadrais savo socialiniuose tinkluose, o į tai sureagavo Vilniaus savivaldybė.

3

Vėlų antradienio vakarą pora sužadėtuvių nuotraukomis pasidalino savo socialiniuose tinkluose, kurios sukėlė itin daug reakcijų bei sveikinimų.

Sureagavo Vilniaus savivaldybė

Į šią džiugią naujieną, po Taylor Swift ir Travis Kelce sužadėtuvių sureagavo ir Vilniaus savivaldybė, kuomet pasklido išgalvotas gandas apie Taylor Swift ir Jono Valančiūno sužadėtuves. Savo socialiniame tinkle Instagram“ „govilnius“ pasidalino įrašu, kuris kvietė porą tuoktis Vilniuje.

Pasidalinę tokiu įrašu, „govilnius“ surašė priežastis, kodėl pora turėtų tuoktis būtent čia.

Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes stebėkite per TV3 ir TV6 bei tv3.lt!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

