  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Karina Krysko kreipiasi su prašymu: „Nelikime abejingi“

2025-08-27 20:04
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 20:04

Dainininkė Karina Krysko kreipiasi su prašymu ir ragina nelikti abejingais – sudegė Karinos kaimynų namas. Prašo pagalbos.

Karinos Krysko sudegęs kaimynų namas (Nuotr. Tomas Foto ir socialinių tinklų nuotrauka)

Dainininkė Karina Krysko kreipiasi su prašymu ir ragina nelikti abejingais – sudegė Karinos kaimynų namas. Prašo pagalbos.

Karina Krysko, viena žinomiausių dainininkių Lietuvoje, kreipiasi į visuomenę su prašymu. Prašo žmonių pagalbos.

Sudegė kaimynų namas

Moteris savo socialiniuose tinkluose pasidalino įrašu, kur matomas sudegęs namas. Pasirodo, tai Karinos kaimynų namas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karina rašo:

„Prieš kelias dienas pas mus kaimynystėje žmonėms įvyko nelaimė... Kviečiu ištiesti pagalbos ranką, kaip galite, kiek galite... Nelikime abejingi... Niekas nėra apsaugotas nuo nelaimių, o gal kitą kartą tos pagalbos reikės kažkam iš mūsų...“

Pagalbos prašė ir vienas gyventojų. Vyras rašė į socialiniuose tinkluose esančią grupę „Neveronių gyventojai“:

„Gerbiami kaimynai, sodininkų bendrijos Pabiržė ir seniūnijos gyventojai,

Mūsų bendruomenę ištiko nelaimė – Pasilauskų šeimos gyv. Neveronių sen. Pabiržio k. Tulpių g.  sudegė gyvenamasis namas. Jie neteko savo namų ir viso turto. Šiuo metu šeima glaudžiasi pas dukrą, o kaimynai laikinai pasiūlė sodo namelį-vagonėlį, kad turėtų kur prisiglausti.

Kviečiame visus nelikti abejingus ir pagal galimybes prisidėti prie paramos šiai šeimai.

Net ir maža auka yra labai svarbi

Taip pat informuosime, kai bus organizuojami darbai (tvarkymo, valymo, statybos ir pan.), nes šioje situacijoje labai reikės ne tik finansinės, bet ir fizinės pagalbos.

Dėkojame už kiekvieną Jūsų geranorišką pagalbą – aukas, gerą žodį ir būsimą prisidėjimą darbais. Kartu mes galime padėti šeimai atsitiesti.

Paramos sąskaita:

Vytautas Pasilauskas

Bankas: Swedbank

Sąsk. Nr.: LT907300010005689135

Pervedimo paskirtis: Parama po gaisro“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

