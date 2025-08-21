Žinoma dainininkė rasta kraujo klane ir be dantų: „Kuo toliau, tuo blogiau“

Moteris atskleidė, kad neseniai išgyveno tikrą košmarą, skelbė blavity.com.
„Man buvo labai sunku tai parašyti, bet visi vis skambina, o aš, tiesą sakant, beveik nebegaliu kalbėti – esu tokia silpna. Sekmadienį buvau arti mirties. Mane, kraujo klane ir su veido sužalojimais, rado mano draugas“, – rašė dainininkė.
Jaučia didelį skausmą
48-erių T. Braxton paaiškino, kad vis dar jaučia didžiulį fizinį skausmą ir įvardijo traumas, kurias patyrė: „Kuo toliau, tuo blogiau. Lūžo nosis, netekau kelių dantų ir dalies judėjimo galimybių. Dabar visiškai kitaip žiūriu į gyvenimą.“
Ji taip pat paprašė savo gerbėjų nuoširdžių maldų: „Kol mano sveikata pamažu taisosi, prasideda mano psichologinė kelionė... nuoširdžiai meldžiu – melskitės už mane. Aš net nežinau, kas man iš tikrųjų nutiko.“
Kas nutiko tą vakarą prieš įvykį?
T. Braxton draugas pasidalijo savo prisiminimais apie laiką, praleistą su dainininke naktį prieš incidentą. Jie kartu šventė jo gimtadienį Atlantoje.
„Aš nežinau, kas nutiko šiai moteriai“, – pasakojo jis savo „YouTube“ kanale.
„Šeštadienį vakarieniavome „Ruth Chris“ restorane, smagiai praleidome laiką. Ji sakė: „Švęskim tavo gimtadienį kaip reikiant.“ Po to nuėjome į klubą.“
Funky Dineva toliau pasakojo: „Iš ten išėjome visi kartu. Mus pavežė iki Tamar namų. Aš nelipau į viršų – nuėjau prie savo automobilio, vėliau susitikau su James Knox BJ Rooster klube ir grįžau namo.“
Kitą rytą jis gavo netikėtą žinutę: „Pabudęs 10 valandą ryto radau žinutę: „Gali duoti man Dr. Heavenly telefono numerį?“ Iš pradžių nieko blogo nepagalvojau, nes žmonės dažnai manęs prašo jos numerio.“
