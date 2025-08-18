Iš Liepos Mondeikatės – nuostabi žinia: kreipiasi į visus

Liepa Mondeikatė paskelbė puikią žinia – spalio 17 dieną surengs akustinį koncertą Žalgirio arenoje. Bilietus į koncertą jau galima įsigyti bilietai.lt platformoje, o kaina bus įkandama kiekvienam. Kaina svyruos nuo 37 iki 42 eurų.
Tai pirmasis Liepos pasirodymas Kaune su akustiniu turu: „Spalio 17-osios vakarą, „Žalgirio“ arenos SDG Amfiteatre, Liepa kviečia į ypatingą koncertą – akustinę programą „Ar mylėtum?“. Nors per savo karjerą atlikėja yra surengusi ne vieną koncertą ir šį pavasarį aplankė kelis miestus su akustiniu turu, šis vakaras bus ypatingas – tai pirmasis Liepos pasirodymas Laikinojoje sostinėje“, – rašo bilietai.lt
Kas laukia gerbėjų?
„Tai – jautri, intymi muzikinė kelionė, kurioje skambės autorinės dainos, išgrynintos emocijos ir nuoširdus ryšys su klausytojais.
Scenoje – tik balsas, klavišiniai, gitara ir visa emocijų paletė. Kiekvienas pasirodymas – tai gyvas kvėpavimas: nuo švelnaus išpažinimo iki galingo proveržio. Šis koncertas – ne apie tai, kas vyksta scenoje. Jis apie tylą tarp dainų. Apie žvilgsnį į save. Apie ryšį, kuris gimsta iš tikrumo.
Liepos akustiniai koncertai – tai brandos ženklas, sugrįžimas prie šaknų ir to, kas iš tiesų svarbu: tikėjimo, svajonių, artumo troškimo. Po intensyvaus kūrybinio laikotarpio šis turas – padėka tiems, kurie buvo šalia, ir kvietimas patirti muziką iš naujo – be blizgesio, be triukšmo, tikrumo kupiname susitikime.
Nepraleiskite šios unikalios progos – spalio 17-ąją susitikime, kur muzika tampa dialogu, o kiekviena nata – išgyventa ir prasminga“, – skelbia bilietai.lt
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!