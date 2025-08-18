Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Iš Liepos Mondeikatės – nuostabi žinia: kreipiasi į visus

2025-08-18 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-18 13:25

Viena žinomiausių Liteuvos muzikos atlikėjų spalio mėnesį surengs koncertą didžiausioje šalies arenoje. Liepa Mondeikatė skelbia datą, kada bus galima atlikėją gyvai išgirsti Žalgirio arenoje ir nustebins ne vieną – koncertas bus akustinis.

2

Liepa Mondeikatė paskelbė puikią žinia – spalio 17 dieną surengs akustinį koncertą Žalgirio arenoje. Bilietus į koncertą jau galima įsigyti bilietai.lt platformoje, o kaina bus įkandama kiekvienam. Kaina svyruos nuo 37 iki 42 eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Liepa Mondeikaitė – Norkevičienė
FOTOGALERIJA. Liepa Mondeikaitė – Norkevičienė

Tai pirmasis Liepos pasirodymas Kaune su akustiniu turu: „Spalio 17-osios vakarą, „Žalgirio“ arenos SDG Amfiteatre, Liepa kviečia į ypatingą koncertą – akustinę programą „Ar mylėtum?“. Nors per savo karjerą atlikėja yra surengusi ne vieną koncertą ir šį pavasarį aplankė kelis miestus su akustiniu turu, šis vakaras bus ypatingas – tai pirmasis Liepos pasirodymas Laikinojoje sostinėje“, – rašo bilietai.lt

Kas laukia gerbėjų?

„Tai – jautri, intymi muzikinė kelionė, kurioje skambės autorinės dainos, išgrynintos emocijos ir nuoširdus ryšys su klausytojais.

Scenoje – tik balsas, klavišiniai, gitara ir visa emocijų paletė. Kiekvienas pasirodymas – tai gyvas kvėpavimas: nuo švelnaus išpažinimo iki galingo proveržio. Šis koncertas – ne apie tai, kas vyksta scenoje. Jis apie tylą tarp dainų. Apie žvilgsnį į save. Apie ryšį, kuris gimsta iš tikrumo.

Liepos akustiniai koncertai – tai brandos ženklas, sugrįžimas prie šaknų ir to, kas iš tiesų svarbu: tikėjimo, svajonių, artumo troškimo. Po intensyvaus kūrybinio laikotarpio šis turas – padėka tiems, kurie buvo šalia, ir kvietimas patirti muziką iš naujo – be blizgesio, be triukšmo, tikrumo kupiname susitikime.

Nepraleiskite šios unikalios progos – spalio 17-ąją susitikime, kur muzika tampa dialogu, o kiekviena nata – išgyventa ir prasminga“, – skelbia bilietai.lt

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

