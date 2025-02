Liepai Norkevičienei nepatekus į „Eurovizijos“ finalą – netikėtas gerbėjų žingsnis

Šeštadienio vakarą įvykęs ketvirtasis nacionalinės atrankos pusfinalis sukėlė daug diskusijų, kai paaiškėjo, kad viena favoričių laikyta L. Mondeikaitė-Norkevičienė nepateko į finalą. Sekmadienį „Eurovizijos“ gerbėjai ėmė dalintis peticija, kurią pasirašydami žmonės išreiškia nepritarimą komisijos skiriamiems balams ir reikalauja didesnio žiūrovų balsų svorio sprendžiant, kas atstovaus Lietuvai „Eurovizijoje“.

Peticiją galite rasti čia.

Peticijos iniciatoriai pabrėžia, kad LRT organizuojamos atrankos komisija turi pernelyg didelę įtaką rezultatams.

REKLAMA

REKLAMA

„Nesutinku su komisijos sprendimu, kad tik jų balai lemia, kas atstovaus Lietuvai „Eurovizijoje“. Pasidalinimu parodau, kad Liepa turi dalyvauti „Eurovizijos“ finale“, – teigiama peticijoje.

REKLAMA

Socialiniuose tinkluose daugelis internautų pasisako už skaidresnę balsavimo sistemą ir didesnį žiūrovų balsų svorį. Kai kurie net siūlo peržiūrėti atrankos taisykles, kad ateityje būtų išvengta panašių situacijų.

Antroji Eurovizija.lt atranka (60 nuotr.) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) +56 Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Antroji Eurovizija.lt atranka (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Vilijos Matačiūnaitės pasirodymas (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Vilijos Matačiūnaitės pasirodymas (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Vilijos Matačiūnaitės pasirodymas (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Vlilijos Matačiūnaitės pasirodymas (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Vilijos Matačiūnaitės pasirodymas (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

(60 nuotr.) FOTOGALERIJA. Antroji Eurovizija.lt atranka

Žiūrovai liejo pyktį dėl atrankos taisyklių

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad šeštadienio vakarą „Eurovizijos“ gerbėjai stebėjo dar vieną nacionalinės atrankos laidą, kurioje paaiškėjo dar du dalyviai, toliau kovosiantys dėl kelialapio į dainų konkursą. Susumavus komisijos ir žiūrovų balsus išaiškėjo, kad atrankos finale matysime grupę „Katarsis“ ir atlikėją „Amoralu“. Tačiau šie rezultatai patiko ne visiems – žmonės stebėjosi, kad už borto liko daug palaikymo sulaukusi L. Mondeikaitė-Norkevičienė.

Ketvirtajame „Eurovizijos“ atrankos pusfinalyje pasirodė dar devyni atlikėjai: Siga – „Walking With My Shadow“, Ustin – „You’re The One“, Godo Yorke – „<3 neparodai“, Joseph June – „Ko man nesakei?“, Amoralu – „Freedom“, „Katarsis“ – „Tavo akys“, Liepa – „Ar mylėtum“, Mario Junes – „Bury Me“, „The Ditties“ – „Zui Zu Bi“.

Vakaro pabaigoje paaiškėjo, kad daugiausiai žiūrovų balsų sulaukė „Katarsis“ (12 balų), antroje vietoje liko Liepa (10 balų), trečioje – „The Ditties“ (8 balai).

Komisijos balsai, kaip jau įprasta, pasiskirstė kiek kitaip. Daugiausiai profesionalų simpatijų sulaukė „Katarsis“ (12 balų), antroje vietoje atsidūrė atlikėja „Amoralu“ (10 balų), o Liepai skirta trečioji vieta (8 balai).

Susumavus žiūrovų ir komisijos balsus paaiškėjo, kad į „Eurovizijos“ atrankos finalą pateko „Katarsis“ (24 balai) ir „Amoralu“ (17 balų). Įdomu tai, kad trečioje vietoje likusi Liepa galutinėje lentelėje taip pat surinko 17 balų.

Tačiau pagal nacionalinės EUROVIZIJA.LT atrankos taisykles, jeigu atrankiniuose etapuose dalyviai surenka vienodą balų skaičių, aukštesnę vietą bendrų balų lentelėje užima atlikėjas, surinkęs daugiau komisijos balų.

Nesutapus žiūrovų ir komisijos nuomonei, socialiniuose tinkluose kilo pykčio banga – „Eurovizijos“ gerbėjai liejo apmaudą, kad antroje vietoje pagal žiūrovų balsus likusi Liepa galutinėje lentelėje liko trečia ir baigė kovą dėl kelialapio į dainų konkursą.

„Reikia atsisakyti komisijos, nes jau kelintą kartą žmonių balsai yra ignoruojami“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė vienas internautas.

„Aš nesuprantu, kam tada reikia, kad žiūrovai balsuotų ir leistų pinigus, kai patenka tie, kuriuos išrenka komisija?“ – svarstė kita moteris.

„Tokiuose renginiuose svarbesnis turėtų būti žiūrovų balsas (daugumos), o ne 4-5 žmonių sudaryta komisija“, – antrino trečia.

Sureagavo ir Liepa Mondeikaitė-Norkevičienė

Žiūrovų palaikymo sulaukusi, tačiau į „Eurovizijos“ atrankos finalą nepatekusi Liepa socialiniuose tinkluose trumpai sureagavo į susiklosčiusią situaciją.

„Nerealiai ačiū už visą palaikymą! Prasideda nuostabus mano karjeros etapas. Gavau labai geras pamokas šiandien. Prisipažinsiu, nuverkiau posmelį, bet atsistojam, nusipurtom ir važiuojam toliau“, – socialiniame tinkle rašė Liepa.

Liepos dainą galite paklausyti čia: