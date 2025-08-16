Jessicos Shy gerbėjams – gera žinia: paviešino išskirtinį vaizdo įrašą

Savo socialinio tinklo Facebook paskyroje Jessica Shy paviešino vaizdo įrašą iš Kalnų parko, kuriame gyvai atlieka savo dainą „Žvėris“.
Įraše matomi ne tik įspūdingi sceniniai kostiumai, efektai, bet ir su dainininke šelstanti tūkstantinė minia.
Jį galima pamatyti YouTube platformoje:
Po įkeltu vaizdo įrašu pasipylė gerbėjų simpatijomis alsuojantys komentarai: „Į koncertą ėjau dėl šitos dainos ir dėl naujo albumo. Žvėriškas koncertas bei įspūdžiai“, „Man tiesiog per visą kūną šiurpuliuksai laksto. Nerealu!!!“, „Nepamirštamas vakaras“.
Primename, kad šios atlikėjos koncertai vyko liepos 17, 18 bei 19 dienomis. Koncertuose netrūko ne tik gyvos Jessicos muzikos, bet ir kviestinių svečių: pasirodė Paulina Paukštaitytė, Giedrė, Aistė, Adomas Vyšniauskas, Justinas Jarutis, Nombeko Augustė.
