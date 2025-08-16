Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Jessicos Shy gerbėjams – gera žinia: paviešino išskirtinį vaizdo įrašą

2025-08-16 11:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-16 11:08

Dainininkė Jessica Shy liepos mėnesį surengė net tris didžiulius koncertus Vilniaus Kalnų parke. Bilietai į visus pasirodymus buvo iššluoti. Praėjus koncertų „maratonui“ atlikėja grįžo į renginio emocijas ir pasidalijo dar nematytu vaizdo įrašu.

Jessica Shy / Martyno Stankaičio, Gabrieliaus Jauniškio, Andriaus Šimkaus, Armidos Čepukaitės nuotr.
7

Praėjus koncertų „maratonui" atlikėja grįžo į renginio emocijas ir pasidalijo dar nematytu vaizdo įrašu.

0

Savo socialinio tinklo Facebook paskyroje Jessica Shy paviešino vaizdo įrašą iš Kalnų parko, kuriame gyvai atlieka savo dainą „Žvėris“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jessica Shy
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jessica Shy

Įraše matomi ne tik įspūdingi sceniniai kostiumai, efektai, bet ir su dainininke šelstanti tūkstantinė minia.

Jį galima pamatyti YouTube platformoje:

Po įkeltu vaizdo įrašu pasipylė gerbėjų simpatijomis alsuojantys komentarai: „Į koncertą ėjau dėl šitos dainos ir dėl naujo albumo. Žvėriškas koncertas bei įspūdžiai“, „Man tiesiog per visą kūną šiurpuliuksai laksto. Nerealu!!!“, „Nepamirštamas vakaras“.

Primename, kad šios atlikėjos koncertai vyko liepos 17, 18 bei 19 dienomis. Koncertuose netrūko ne tik gyvos Jessicos muzikos, bet ir kviestinių svečių: pasirodė Paulina Paukštaitytė, Giedrė, Aistė, Adomas Vyšniauskas, Justinas Jarutis, Nombeko Augustė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

