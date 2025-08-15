Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Dainininkė Angelou pranešė netikėtą naujieną: „Labai gaila“

2025-08-15 14:51 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-15 14:51

Žinoma dainininkė Angelou šeštadienį pranešė liūdną žinią – teko atšaukti šio savaitgalio koncertą.

0

Apie tai moteris pranešė socialinio tinklo istorijoje.

Angelou koncertas
(22 nuotr.)
(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Angelou koncertas

Pranešė žinią

Angelou teigė, kad dėl sveikatos problemų teko atšaukti šio savaitgalio koncertą.

„Labai gaila, bet dėl sveikatos problemų tenka atšaukti šio savaitgalio koncertą „Rąžė“ Palangoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Labai laukiau pasimatyti pajūryje ir liūdna, kad nepavyks to padaryti šeštadienį, bet tikiuosi, jog greitu metu sugrįšime. Kas turėjote bilietus, galite juos pasikeisti į šiandienos „Abudu“ koncerto bilietą.

arba grąžinti, kreipiantis el. paštu [email protected].

Atsiprašau už nepatogumus ir ačiū už supratimą. Iki kito karto, tikrai dar sugrįšime į Palangą“, – žadėjo atlikėja.

