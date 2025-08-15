Dainininkė Angelou pranešė netikėtą naujieną: „Labai gaila“

Apie tai moteris pranešė socialinio tinklo istorijoje.
Angelou teigė, kad dėl sveikatos problemų teko atšaukti šio savaitgalio koncertą.
„Labai gaila, bet dėl sveikatos problemų tenka atšaukti šio savaitgalio koncertą „Rąžė“ Palangoje.
Labai laukiau pasimatyti pajūryje ir liūdna, kad nepavyks to padaryti šeštadienį, bet tikiuosi, jog greitu metu sugrįšime. Kas turėjote bilietus, galite juos pasikeisti į šiandienos „Abudu“ koncerto bilietą.
arba grąžinti, kreipiantis el. paštu [email protected].
Atsiprašau už nepatogumus ir ačiū už supratimą. Iki kito karto, tikrai dar sugrįšime į Palangą“, – žadėjo atlikėja.
