  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Lana Del Rey atvirai apie pirmuosius santuokos metus: „Jis tiesiog pasakė – būk savimi, o aš mylėsiu dar labiau“

2025-08-27 19:38 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 19:38

40-metė dainininkė Lana Del Rey prabilo apie iššūkius, su kuriais susidūrė per pirmuosius santuokos metus su savo vyru Jeremy Dufrene, su kuriuo susituokė 2024 m. rugsėjį.

Lana Del Rey (Nuotr. @ honeymoon)

0

Pasirodo, sunkumų daugiausia kilo dėl nuolatinio dėmesio jų santykiams – po vestuvių pora atsidūrė po didinamuoju stiklu, o socialiniuose tinkluose netrūko piktų komentarų apie jos sutuoktinį. Vis dėlto Lana tikina, kad ją išgelbėjo vyro ramus būdas, rašo dailymail.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jei būčiau jo vietoje, tikrai būčiau nervinga – mano emocijos buvo dar labiau sustiprėjusios nei įprastai, o jos ir šiaip dažnai būna audringos. Bet Jeremy buvo ramus. Jis pasakė: „Jei nori, jaudinkis dėl savęs, bet dėl manęs nesijaudink’“, – pasakojo ji W Magazine žurnalui.

Įkvėpė vyro charakteris

Atlikėja prisipažino, kad ją įkvėpė vyro tylus charakteris ir jų ypatinga tradicija – vadinamasis „parkingo laikas“.

„Mes labai daug laiko praleidžiame stovėjimo aikštelėse – skaitome arba tiesiog kalbamės automobilyje. Kartais atrodo, kad esi vienintelis pasaulyje, kuriam tai patinka, bet tada sutinki sielą, kuri jaučia tą patį“, – sakė ji. Būtent ši patirtis įkvėpė jos dar neišleistą dainą Stars Fell on Alabama.

Įdomu tai, kad Lana prisipažino tapusi drąsesnė net bendraudama su aligatoriais – visa tai dėl vyro darbo.

„Iš pradžių bijojau, bet Luizianos aligatoriai malonesni nei Floridos. Jeremy su jais net plaukioja! Aš taip pat maudausi įlankoje, kur jų yra, tik niekada ne viena“, – šypsojosi dainininkė.

Poros meilės istorija prasidėjo 2019 m., kai Lana apsilankė aligatorių ture Luizianoje. „Kai tik susitikome, iškart pajutau, kad įsimylėjau. Bet kartu supratau, kad bus nelengva – juk kartu su manimi ateina ir visas garsenybės pasaulis“, – prisiminė ji.

Vis dėlto Jeremy atsakymas ją nuramino: „Aš dirbu su aligatoriais – mano oda kieta.“„Jis – tikras savo žodžio žmogus. Visi dalykai, kurie mane jaudino, o jų buvo tikrai daug, jam nebuvo problema. Jis sakydavo: ‘Tu būk tu, o aš tiesiog mylėsiu tave dar labiau’“, – sakė Lana.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

