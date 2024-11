Lana Del Rey paskelbė džiugią žinią: to laukė daugelis

Jis vadinsis „The Right Person Will Stay“ ir turėtų pasirodyti gegužės 21 d.

Albume yra 13 dainų, kelios jų bus paskelbtos iš anksto, rašė atlikėja.

Išgarsėjo daugiau nei prieš dešimtmetį

Lana Del Rey, kurios tikrasis vardas yra Elizabeth Woolridge Grant, išgarsėjo 2012 m. savo daina „Video Games“ ir oficialiu debiutiniu albumu „Born to Die“.

Jos dainos melancholiškos, skamba ilgesingai.

„The Right Person Will Stay“ yra dešimtasis atlikėjos studijinis albumas.

Devintąjį, pavadintą «Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd“, ji išleido 2023 m. kovą.