TV prodiuserė Rūta Daudienė pranešė netikėtą žinią: tam ryžosi po ilgo laiko

50-ąjį jubiliejų netrukus minėsianti R. Lukoševičiūtė-Daudienė sutiko pasikalbėti su naujienų portalu tv3.lt ir papasakoti, kokiomis nuotaikomis šiandien gyvena. Kalbėdama apie gimimo dieną, Rūta atskleidė, kad per šią šventę džiaugiasi šalia matydama artimus žmones, tačiau organizuoti didelių vakarėlių nemėgsta.
„Įprastai elgiuosi pagal tos dienos nuotaiką: jei norisi švęsti – švenčiu, nesinori – ramiai pabūnu. Man didesnis iššūkis būna Naujieji metai, kai visi suka galvas, kur juos atšvęsti – atrodo, kad tas šventimas kaip būtinybė, todėl norisi priešintis ir nešvęsti visai. Gimtadienis toks įvairiapusiškesnis variantas, kada gali elgtis taip, kaip nori pats.
Tad ir šiemet gimtadienio dienai leisiu tekėti įprasta vaga, be pasiruošimo: kas atvyks pasveikinti – priimsiu, kas parašys sveikinimą – pasistengsiu atsakyti, o kas paskambins – pasikalbėsime“, – šyptelėjo ji.
Paruošė netikėtą staigmeną
Nors gimtadienis neatsiejamas nuo dovanų, Rūta pasakojo, kad kur kas labiau jai patinka organizuoti staigmenas kitiems, nei jų sulaukti pačiai. Ir moteris iš tikrųjų taip daro – per savo gimimo dieną kartais apdovanoja kitus.
„Gerai pamenu 45-ąjį gimtadienį, kada jį šventėme kartu su tėveliais ir mano šeima. Tuomet buvau sugalvojusi, kad kiekvienam man artimam žmogui padovanosiu tai, ko jam labiausiai reikia. Tai nebuvo brangūs dalykai, bet „su mintimi“.
O viena gražiausių dovanų, kurią pati esu gavusi, buvo 20-mečio proga iš tėvelių – nepaprastai daili raudonos spalvos suknelė, kurią ir dėvėjau gimtadienio dieną. Ją išsaugojau iki šiol. Dar vieną įsimintiną dovaną gavau praėjusiais metais, kai mano vyras susitarė su bičiuliais ir, man nežinant, nupirko porelę povų. Vakare, kaip visada, nuėjau į tvartuką pasižiūrėti mūsų augintinių ir netekau amo, pamačiusi nerealaus grožio paukščius“, – prisiminė ji.
O štai šiemet jubiliejaus proga R. Lukoševičiūtė-Daudienė nusprendė padaryti itin netikėtą staigmeną savo gerbėjams. Anksčiau dainininkės amplua išbandžiusi Rūta atskleidė vis sulaukianti iš žmonių klausimų, kodėl daugiau nebedainuoja. Todėl po ilgos pertraukos moteris ryžosi parašyti ir išleisti naują dainą, kurią jau netrukus pristatys!
„Dainavimas niekur nedingo. Nors dabar tai labiau tik kaip hobis, bet man labai artimas širdžiai, todėl kartu su savo vyru Mariumi Dauda bei su prodiuseriu Daliumi Pletniovu sukūrėme dainą, pavadinimu „Linija delne“. Tai – kūrinys apie tai, kad gyvenimas gali būti ir yra labai trapus.
Tai nėra liūdna daina, bet kviečianti žmones susimąstyti, nešvaistyti gyvenimo ir tuo pačiu, bėgant kasdieninį gyvenimo krosą, išmokti sustoti ir pasimėgauti akimirka. Dainai nufilmavome ir vaizdo klipą, tad tai bus pirmas rimtas muzikinis darbas po gana ilgos pertraukos“, – naujienų portalui tv3.lt atskleidė R. Lukoševičiūtė-Daudienė.
Ir nors gerbėjai dažnai teiraujasi, kodėl Rūta nebedainuoja, iš tiesų ją vis dar galima išvysti scenoje. Pasak pašnekovės, tokių kvietimų pasitaiko, o ji su malonumu retkarčiais paima mikrofoną į rankas.
„Dar šio mėnesio 29 dieną vyksiu į Lenkiją, kur koncertuosime su gyvo garso grupe „Age“, o kitą dieną pasimatysime mūsų miestuko, kuriame gyvename, kraštiečių šventėje – apšildysiu Radži, kuriam taip pat esu parašiusi ne vieną tekstą dainai. Rugsėjo 10-ąją su visa šeima skrisime į Londoną filmuoti vaizdo klipą dainai, kurią jau įrašėme kartu su atlikėju Valdu Teresu. Atrodo, kad dainingoji gyvenimo pusė tikrai juda visu greičiu pirmyn“, – pasidžiaugė ji.
Įsiminė darbas su 1 garsiu Lietuvos atlikėju
Nors sau kuria mažiau, Rūta jau daugelį metų aktyviai rašo dainų tekstus kitiems Lietuvos atlikėjams. Pokalbiui pasisukus apie darbą su žinomais žmonėmis, R. Lukoševičiūtė-Daudienė prasitarė, kad didžiausias iššūkis buvo pradėti kartu dirbti su scenos legenda Kastyčiu Kerbedžiu.
„Atrodė, kad jis toks nenuspėjamas – nežinia, ar pataikysi, rašydamas eiles. Bet, mano nuostabai, kažkaip pavyko. Taip gimė „Lik amžinai“, „Mėlynakė“, „Man ramu“ ir kitos dainos, kurios rado kelią į klausytojų širdis. Visuomet smagu sulaukti jo skambučio, o po to – jo audringų emocijų, perskaičius parašytą tekstą.
Žinoma, būna, kad ne visada pataikau, bet toks yra tas kūrybinis procesas ir dėl tokių dalykų niekada nenusimenu, nes parašytas žodis dažniausia atranda savo atlikėją“, – savo darbo subtilybėmis dalinosi pašnekovė.
O ar yra koks Lietuvos atlikėjas, kuriam Rūta dar nesukūrė dainos, bet labai norėtų tai padaryti? Išgirdusi šį klausimą, moteris teigė niekada apie tai nesusimąsčiusi, bet netrukus įvardijo vieną pavardę.
„Pagalvojau, kad būtų buvę įdomu parašyti dainą Stasiui Povilaičiui. O daugiau visiems tiems, apie kuriuos galėjau tik pasvajoti, bent po vieną dainą esu sukūrusi. Dabar liko parašyti tekstą kokiai būsimai žvaigždei, kuriai ši daina būtų stiprus tramplynas į lietuviškos muzikos sceną. To sau ir palinkėsiu“, – šyptelėjo R. Lukoševičiūtė-Daudienė.
Televizijos užkulisiai atneša iššūkių
R. Lukoševičiūtė-Daudienė jau daugybę metų dirba televizijoje – TV3 žiniasklaidos grupės eteryje jos kuriama laida „Sveiki atvykę“ yra rodoma jau šeštą sezoną. Nors televizijos pasaulis žiūrovams dažnai atrodo spindintis, tačiau už kamerų vyksta daug nematomų procesų. Kas juose yra sunkiausia Rūtai?
„Sunku būti „žmogumi-orkestru“, nes ne visur esi stiprus. Tarkime, mano „arkliukas“ yra bendravimas, kūryba, dalyvavimas filmavimo procese. Tačiau kiek ilgiau trunka viso to, ką nufilmavome, turinio sudėliojimas. Mano sekėjai sako, kad man tai irgi puikiai sekasi, bet norėčiau, kad šis procesas truktų kiek trumpiau.
O kai dar reikia ieškoti laidoms finansavimo... Galvojau, kad čia man yra misija-neįmanoma, bet, pasirodo, galima įveikti ir tai. Bet taip pat pasakysiu, kad man tai nėra darbas iš lengvųjų – kartais galiu jį įveikti greitai, o kartais tenka vos ne savaitėmis save įkalbinėti susisiekti su vienu ar kitu užsakovu“, – atviravo televizijos laidų vedėja ir prodiuserė.
Vasara tampa sunkiausiu metų laikotarpiu
Kad ir kiek skirtingų pareigų turi Rūta, pati svarbiausia iš jų – buvimas dviejų mergaičių mama. Dukras Sakmėją ir Lėją auginanti moteris teigė, kad šiame „darbe“ sunkiausiu laikotarpiu tampa vasara.
„Šiuo periodu darželis, į kurį vedame Sakmėją, neveikia. O mano darbo krūvis būna milžiniškas. Tuomet su vyru pasiskirstome atsakomybėmis ir jis dažniau ją prižiūri. Į filmavimus dažniausiai ją imame kartu – Sakmėjai patinka stebėti, kaip dirba tėveliai, bet darbas lydint vaikui nėra lengvas. Juk reikia skirti dėmesio ir jai, ir pašnekovams, ir visam filmavimo procesui.
Bet viskas yra įveikiama ir reikia džiaugtis akimirkomis, kai esame visi kartu. O mūsų Lėja – jau suaugęs žmogus: pati valgyti pagamina, pati pamokas paruošia, pati planuojasi savo veiklą ir laisvalaikį, o man lieka tik pritarti arba ne bei patarti. Galiu pasakyti, kad Lėjai esu daugiau draugė nei mama“, – tikino moteris.
Pokalbio pabaigoje pasidomėjus, kokios svajonės sukasi mintyse, veiklioji Rūta prasitarė apie dar kelis didelius savo norus.
„Kalbant apie kasdienius tikslus, svarbiausia – gyventi mažesniame chaose visomis prasmėmis. O ilgalaikiai – norėčiau suorganizuoti kasmetinį muzikos festivalį vaikams ir paaugliams, taip pat galvoju apie muziejaus įkūrimą Širvintų kraštui, kuriame gyvename“, – atskleidė R. Lukoševičiūtė-Daudienė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!