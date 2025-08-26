Atsisveikinus su Dubajuje negyvu rastu Lietuvos šokėju – jautrus bičiulės žingsnis

„Pagrindinė emocija šios dainos yra ilgesys. Tai praradimo jausmas, kai trokšti, kad patirti išgyvenimai su artimu žmogumi sugrįžtų.
Manau, kad daugelis klausytojų šioje dainoje atpažins save – juk visi vienaip ar kitaip esame netekę mylimo žmogaus. Muzika dažnai veikia kaip terapija, ir tikiuosi, kad ši daina taip pat padės išjausti tą emociją, kurios kartais net neišdrįstame parodyti“, – sako ELEY.
Vykinto Širmo netektis sukrėtė ne vieną – tarp jų ir ELEY prodiusuojančią MOMENTO komandą, su kuria anksčiau yra dirbęs ir pats šokėjas.
„Planavome šią dainą leisti vėlyvą rudenį. Tačiau šis įvykis tapo priežastimi, dėl ko nusprendėme, jog būtent šis kūrinys galėtų tapti savotiška dedikacija jo atminimui. Klipo filmavimams pasiruošėme vos per dvi savaites. Tačiau tikime, kad jame užkoduotas ir stiprus jausmas, ir žinutė, ir pagarba visam kartu praleistam laikui“, – sako MOMENTO prodiuseris Karolis Cemnolonskis.
Naujas kūrinys – lyg pagalba sau
ELEY pripažįsta, kad ir jai pačiai naujasis kūrinys tapo didele pagalba išgyvenant vieną sunkiausių laikotarpių gyvenime. „Jaučiu šią dainą kaip nieką kita. Atsimenu tuo metu, kai išgyvenau šią netektį, dar tik klausiau pirmąją šios dainos versiją ir su ja išverkiau labai daug ilgesio. Ji man padėjo išjausti visą skausmą ir pyktį dėl to, kas įvyko.“
Nors dainą parašė autorės Elena Jurgaitytė ir KHOT, ELEY aktyviai įsitraukė į kūrybinį procesą, siekdama atrasti autentišką savo skambesį.
„Pirmoje versijoje norėjau parodyti daugiau balso jėgos, bet supratau, kad šiai dainai reikia subtilumo. Tai yra visiškai kita mano pusė. Ta, kurią mato tik patys artimiausi ir kurios taip atvirai dar niekada nebuvau parodžiusi klausytojams“, – sako atlikėja.
Atlikėja pripažįsta, kad dar vis ieško savo skambesio, tačiau būtent ši daina atskleidžia ypatingą jos jautrumą:
„Tikiu, kad aplinkiniams dažnai gali pasirodyti kitaip, bet pati esu intravertė, mėgstu būti su savimi, viską apmastyti. Dažnai pati ieškau gyvenime prasmės, o ši daina ir yra apie gilumą, artumą ir tai, kas lieka mūsų viduje. Manau, jog ji turi labai didelę prasmę – tiek man, tiek tiems, kurie ją išgirs.“
Dainos premjerą papildo režisieriaus Justino Vilučio kurtas vaizdo klipas, filmuotas net keturiose lokacijose. Klipo estetiką sustiprino penki skirtingi įvaizdžiai, kuriuos atrinko stilistė Milda Metlovaitė.
„Džiaugiuosi, jog prie šio klipo dirbo didelė profesionalų komanda, kurie padėjo sukurti šios ypatingos dainos magiją. Čia gausu tiek jausmo, tiek simbolikos, tiek tikro ir nesuvaidinto ilgesio“, – sako ELEY.
